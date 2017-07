Válogatott kézilabdázókat igazolt a Ferencváros

Utoljára 2011. május 19-én játszott a Ferencváros férfi kézilabdacsapata NB I-es bajnokit, majd egy kétéves PLER-FTC fúziót követően négy szezon kellett ahhoz, hogy a harmadosztályból visszajusson az elsőbe. Adorján Gábor együttese az NB II-es bajnokságot százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg, az idén pedig újra a legjobbak között szerepelhet, egy jelentősen megerősített kerettel. A cél első körben a bennmaradás.

Legutóbb 2016 tavaszán veszített pontokat a Ferencváros bajnoki mérkőzésen, azóta 36 találkozót nyert meg, a Magyar Kupában pedig a legjobb hatba jutott, csak az EHF-kupában negyeddöntős Tatabánya tudta legyőzni a legjobb négybe jutásért rendezett mérkőzésen. Az NB I-hez azonban erősíteni kellett a keretet, főleg, hogy nem hosszabbított a klub szerződést Bak Sándorral, Molnár Györggyel, Nikolicza Renátóval, Takó Dániellel és Varga Lászlóval sem.

Az öt távozó helyére érkezett hét játékosból a legnagyobb fogás minden kétséget kizáróan Grebenár Gábor lehet. A 32 éves, 197 centiméter magas irányító-átlövő a magyar válogatottban 47 meccsen 54 gólt lőtt, játszott a 2008-as Európa-bajnokságon is.

A szlovák válogatott egyik kapusa, a 25 éves Marián Zernovic is a Ferencvárosban folytatja. Rajta kívül többen NB I-es csapatoktól, tehát első osztályú tapasztalatokkal a tarsolyukban érkeznek. Rédai Krisztián az NB I-ben negyedik Budakalásztól, Pordán Bálint az ötödik Csurgótól, Oláh Tamás a hetedik Orosházától, a szezont 68 góllal záró Bali Richárd pedig az első osztálytól most búcsúzott Balmazújvárostól érkezett a zöld-fehérekhez. Továbbá egy nagy reménység, a junior válogatott csapatkapitánya, Mikita Bence is a Ferencvárosban folytatja. A Nemzeti Kézilabda Akadémiától érkezett irányító a jövőt is jelentheti a Fradinál, hiszen decemberben lesz 20 éves.

A legutóbbi három szezonban a Vác, a Tatabánya és a Budakalász jutott fel az első osztályba, mindhárman a felsőházban végeztek, de Király Sándor szakosztályvezető szerint velük szemben a Ferencvárosnak van egy komoly hátránya.

Az előző szezonokban a feljutó mindig meglepetéscsapat lett, talán azért is, mert az ellenfelek lebecsülték őket. Biztos vagyok abban, hogy mi erre a luxusra nem számíthatunk. Azt megszoktuk már a mostani idényben is, hogy mindenki a Ferencvárost akarta megverni, de eddig a szakmai különbség felénk billent. Ez a különbség jövőre is meglesz, de fordul a kocka, már nem a mi javunkra. Mindennel együtt nagyon bízom a bennmaradásban, amit célként állítunk magunk elé - mondta Király Sándor.

A keret tagjai egyéni programot is kaptak, a közös felkészülést pedig július 17-én kezdik meg, és végig a Népligetben edzenek majd.