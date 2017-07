Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke megbeszélést folytatott Thomas Bachhal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével Svájcban, a nemzetközi szervezet lausanne-i székházában. A keddi találkozón részt vett Schmitt Pál NOB-tag, a MOB tiszteletbeli elnöke és Pere Miro, a NOB Olimpiai Szolidaritás Programjának és a nemzeti olimpiai bizottságokkal való kapcsolattartásért felelős vezetője.

A megbeszélésen a Magyar Olimpiai Bizottság május 2-án megválasztott elnöke ismertette az elmúlt két hónap tapasztalatait, jövőt illető elképzeléseit; a hazai ötkarikás szervezet munkáját, céljait és feladatait.