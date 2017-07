Izgalmas döntőben bukta a címvédést a Steelers

Az NFL-hez hasonlóan a magyar bajnokság, azaz a HFL döntője is igazi drámát, és késhegyre menő küzdelmet hozott, amelynek a végén a kihívó, azaz a Budapest Cowbells örülhetett a címvédő, Miskolc Steelers kárára.

Több mint négyezren látogattak ki a Ratio Media HFL döntőjére az Új Hidegkuti Nándor stadionba, ahol megjelent a leghíresebb magyar származású NFL-játékos, Meskó Zoltán, a New England Patriots egykori puntere is.

Kulcsemberét vesztette a Cowbells

Meskó, amellett, hogy pénteken egy közönségtalálkozón is részt vett, még a pályára is felment, hogy talpig civilben jelképesen elvégezze a döntő kickoffját. Az igazi kirúgást aztán gyorsan dráma követte: Eric Agyeman, a Cowbells egyik kulcsjátékosa szinte azonnal lesérült, és később sem térhetett vissza a meccsbe.

A szintén az egyik fontos játékosa, az elődöntőn elkövetett szabálytalansága miatt eltiltott Troy Rice nélkül felálló Miskolc Steelers az első drive-jából rögtön egy touchdownt is szerzett: a labdát A.J. Benson kapta le a budapestiek end zone-jában.

A Cowbells azonnal válaszolt az irányítóból wide receiverré konvertált Czirók Márton touchdownjával. A Steelers még egy mezőnygólt is szerzett, az első félidőben azonban ezen kívül nem esett több pont. Noha a Cowbells kétszer is eladta a labdát – először ráadásul a QB posztra egy play erejéig visszaállt Czirók volt a ludas – a miskolciak ezekből a hibákból sem tudtak pontokat szerezni. Így a második félidőre 10-7-es Steelers-vezetéssel fordultak rá a csapatok.

A magyar Lynch

A második félidőben aztán a Cowbells rutinos futója, a Meskó által a magyar Marshawn Lynchként emlegetett Cseperkáló Péter is megvillant. Két hosszú futása is volt, az egyikben yardokon át cipelte magával a miskolciak kiváló védőjét, Anton Usenkót. Ebből a drive-ból végül touchdownt is szerzett a Cowbells: a passzt megint Czirók Márton kapta el.

Ez a 14-10 jelentette a végeredményt is, ugyanis a második félidőben ezek után már egyik csapat sem tudott pontokat szerezni. Noha mindkét oldalon voltak hibák – a Steelers többek közt egy magas snap miatt trükkjátékkal próbálkozott a mezőnygólkísérletnél, de nem jött be, a Cowbells pedig szintén kihagyott egy mezőnygólt – egyik csapat sem tudta pontokra váltani az ellenfél mellényúlásait.

A Steelersnek még ennek ellenére sikerült izgalmassá tennie a végjátékot, de a sorozatos szabálytalanságaik miatt kikerültek a red zone-ból, és a meccs végére láthatóan dekoncentrált Vasyl Jordan irányító pedig nem tudta egy hosszú passzal megnyerni a meccset.

A miskolciaknak tehát nem sikerült a címvédés: a 2017-es HFL-szezon bajnoka a Budapest Cowbells lett, a döntő legértékesebb játékosnak járó címet pedig a két Cowbells-touchdownt jegyző Czirók Márton kapta meg.