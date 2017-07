A fradista lányok örülnek a bombaerős ellenfélnek

Kovacsics Anikó szerint jó ómen lehet, hogy a tavalyi ezüstérmes Vardar Szkopjéval kezd a Ferencváros női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában. Bíró Blanka úgy véli, a macedónok tanultak a tavalyi meccsből.

Az elmúlt szezonban ugyanígy a macedón bajnok otthonában játszotta első BL-meccsét az FTC-Rail Cargo Hungaria, akkor a zöld-fehérek úgy értek el 27-27-es döntetlent, hogy az utolsó másodpercekben Szucsánszki Zita a saját térfeléről üres kapura kapufát dobott. Kovacsics Anikó örül annak, hogy gyakorlatilag a legnehezebb meccsel kezd a csapat.

„A tavalyi évből kiindulva ez egy jó ómen, és remélhetőleg október elejére már belerázódunk a játékba. Előnyünkre válhat, hogy ismerjük a Vardart, a csapat magja ugyanaz maradt, tele világklasszis kézilabdázókkal, még akkor is, ha több új játékost is igazolt a klub - mondta az irányító a klub hivatalos honlapján, utalva arra, hogy Dragana Cvijic, Jovana Sazdovska, Mirjeta Bajramovska és Polina Kuznyecova is a szkopjei együttesben folytatja a nyártól.

„Már sehova nem megyünk feltett kézzel, az elmúlt időszakban felépítettünk magunknak egy olyan renomét, hogy sehol sem számítunk esélytelennek. Volt egy-két meccsünk tavaly, például a Vardar elleni hazai vereség (24-37 - a szerk.) és a Thüringer elleni idegenbeli döntetlen (29-29 - a szerk.), amikor nem jött ki a lépés. Az ilyen találkozókat szeretnénk elkerülni, jó lenne a nullára csökkenteni ezeknek a meccseknek a számát. Nem szabad ilyen pontokat adni az ellenfeleknek" - mondta Kovacsics.

Szerinte az átalakuló Larvikot sem szabad leírni a sok távozó ellenére sem. "Hallani a híreket, hogy többen abbahagyják a norvég ikonok közül, elhagyják a csapatot klasszis játékosok, nem is nagyon tudjuk, hogy kikből fog állni a Larvik. Az azonban biztos, hogy a hírnevéhez mérten, norvég stílusban fog játszani."

Bíró Blanka szerint a Vardar tanult a tavalyi, első fordulós mérkőzésből. „Nem úgy számolnak majd velünk, mint tavaly. Nem azt mondom, hogy lenéztek bennünket, de tanultak belőle, hogy az első meccs is nagyon fontos. Az nekünk is jó lesz, ha már az első forduló után túl leszünk a legnehezebb feladaton."

A Ferencváros kapusa úgy gondolja, hogy a Larvik és a Thüringer elleni hazai összecsapást mindenképp meg kell nyerni, még akkor is, ha a norvégokról keveset tudunk. „Szerintem a Larvik elleni idegenbeli meccs lesz a legfontosabb, azon sok minden eldőlhet" - mondta Bíró Blanka.

A szóban forgó találkozó az utolsó fordulóban lesz.

A várható menetrend:

Október 6-8.: Vardar - FTC-Rail Cargo Hungaria

Október 13-15.: FTC-Rail Cargo Hungaria - Larvik

Október 20-22.: Selejtezős ellenfél FTC-Rail Cargo Hungaria

November 3-5.: FTC-Rail Cargo Hungaria - Selejtezős ellenfél

November 10-12.: FTC-Rail Cargo Hungaria - Vardar

November 17-19. Larvik - FTC-Rail Cargo Hungaria.