Nem tudnak hibázni női röplabdásaink, csoportelső a válogatott

Szettveszteség nélkül nyerte meg harmadik mérkőzését Mexikóban túrázó női röplabda-válogatottunk. A házigazdák elleni győzelem zsinórban a harmadik volt a csapatnak, mely így a harmadik vonal élén áll - számolt be honlapján a Magyar Röplabda Szövetség.

Kétezer néző, vagyis telt ház előtt győzte le válogatottunk 3-0-ra a házigazda Mexikó csapatát. A lányok azonban nem hatódtak meg a szép számú nézőseregtől, hanem ezúttal is magabiztosan kezdték az eddigi legnehezebbnek ígérkező meccsen, az ugyancsak két győzelemmel álló Mexikóval szemben. Egyszer-egyszer vezettek ugyan a hazaiak, de a játszma nagy részében a mieinknél volt az előny és a második technikai szünetet követően az ezúttal is remeklő Szakmáry Gréta vezérletével, öt ponttal is sikerült meglépni. Egy időkérés után ugyan még visszakapaszkodtak háromra a házigazdák, de így is négy szettlabdája volt a mieinknek, amelyből a másodikat egy hosszú nyitásnak köszönhetően értékesítették a lányok - írja a hunvolley.hu.

A második szettet a mexikóiak kezdték jobban, rögtön az elején hárompontos előnybe kerültek, de aztán felébredtek a mieink, 6:6-nál már egyenlő volt az állás, a technikai szünet után pedig kettővel is megléptünk. Bár, 13:13-nál egy labdamenet erejéig utolérték a magyarokat a hazaiak, ezután Szakmáry nyitássorozatával négyszer is eredményesek voltak. Ezután sem hagyták azonban magukat a mexikóiak, sikerült is kiegyenlíteniük, így izgalmas végjáték következett. Pallag Ágnes állt be nyitni, és megint sikerült hárommal ellépni, ami végzetesnek bizonyult a mexikóiak számára, annak ellenére, hogy egyszer feljöttek egyre. Alberto Salomoni időkérése azonban jókor jött, s mivel kétszer ismét e mieink szereztek pontot, ez egyben már a játszma megnyerését is jelentette.

A harmadik felvonásban sokáig fej fej mellett haladt a két csapat, de többnyire a mieink álltak jobban, leszámítva a technikai időt. Ezután viszont Tálas Zsuzsi nyitásaival azonnal fordítottunk, sőt, kettővel is megléptünk, majd a második szünet előtt négy pont is volt már a különbség. Olajozottan működött a mieink csapatjátéka, aminek köszönhetően a második szünet után már hét ponttal is vezettünk, ez pedig már behozhatatlannak bizonyult: a végén nyolc meccslabdája volt a csapatnak, amelyből a harmadik egy hosszú nyitás lett. Újabb győzelmével óriási lépést tett válogatottunk az elődöntőbe kerülés felé, s jelenleg vezeti a csoportot. Folytatás jövő pénteken, Venezuelában, ismét Mexikó ellen.