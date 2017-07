Sztojan Ivkovics: A sunyi, névtelen támadások csak megerősítenek

Ha mindent megteszünk a jó szereplésért, az sem biztos, hogy elég a győzelemhez, mert ahhoz az ellenfeleknek is hibázniuk kell – mondta az Európa-bajnokságra készülő magyar férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya, Sztojan Ivkovics. A horvát származású szakember vezetésével a nemzeti csapat közel két évtizednyi szünet után szerepelhet ismét kontinensbajnokságon. Ivkovics szerint óriási dolog lenne, ha a magyar együttes 48 év elteltével ismét Eb-meccset tudna nyerni. Interjú.

A magyar férfi kosárlabda-válogatott 1999-ben, tehát 18 évvel ezelőtt járt legutóbb Európa-bajnokságon. Ez a tény, illetve az, hogy 2017-ben újra sikerült kijutni az Eb-re mekkora felelősséget ró önre?

Felelősséget nem érzek, sokkal inkább örömöt. Már csak azért is, mert a válogatott akkor jutott ki, amikor szinte senki nem gondolta volna.

Mi most az egész magyar sportnak és az embereknek is példát mutattunk azzal, hogy ha egy csapat összefog, ha a játékosok összefognak, akkor nincs lehetetlen.

A csoportmérkőzéseket Kolozsváron rendezik. Amikor a válogatott kijutott, a magyar szövetség azonnal jelezte, hogy szívesen játszana az erdélyi városban. Ez a kívánság teljesült. A mérkőzéseinknek – különösen a magyar-román találkozónak – a helyszínválasztás ad majd valami különlegességet?

Ad, de nem úgy, ahogy sokan gondolják.

A románokkal például egészen biztosan nagyszerű hangulatú meccset vívunk. A két ország szövetsége jóban van egymással, nem véletlen, hogy mi Kolozsváron játszunk. Akár a magyarországi, akár az Erdélyben élő embereknek szeretnénk örömöt szerezni a játékunkkal.

A csoportunkban a horvát és a spanyol válogatott játéktudásban kiemelkedik, a román és a cseh csapat talán verhető, Montenegró viszont szintén nehéz ellenfél. A hat együttesből négy jut tovább a nyolcaddöntőbe. Ahhoz, hogy ez a bravúr sikerüljön a horvátok és a spanyolok elleni meccset feladja?

Semmit sem adok fel, az nem az én stílusom. A magyar válogatott nem feltartott kézzel utazik az Európa-bajnokságra.

Én azt mondtam, hogy Európa-bajnokok akarunk lenni. Ha egy sportoló nem a maximumot akarja kihozni magából, kár is elindulnia. Viszont az esélyekről azért korai beszélni, mert nem tudjuk, hogy az ellenfelek milyen összeállításban lépnek pályára. A találgatás azért is felesleges, mert az Eb-selejtező előtt is tippelgetett boldog-boldogtalan.

Akkor éppen azt mondták, hogy a kvalifikációs csoportban a britek biztosan az élen végeznek, a macedónok befutnak a második helye, míg a magyarok talán odaérnek a harmadikra. Erre mi történt? A magyar csapat hat győzelemmel, veretlenül lett csoportelső. Miért? Mert a játékosoknak példaértékű volt a hozzáállása, a csapat körüli hangulat pedig egészen elképesztő volt. Ez segített bennünket át minden nehézségen. Ha ez megmarad, akkor ezzel ellensúlyozni lehet az, hogy az ellenfeleink esetleg jobbak nálunk.

Alig egy hónap telt el azóta, hogy az Albacomp győzelmével befejeződött a férfibajnokság, most pedig itt izzadnak Kecskeméten. A legjobb magyar kosarasok nagyon rövid pihenőt tartottak ezen a nyáron. Mennyire nehéz ilyenkor a motiváció, a játékosok harci kedvének magas szinten tartása?

Abszolút nem nehéz. Aki idejött, örömmel érkezett. Nem úgy, mint öt éve – akkor valóban voltak ezzel gondok. Ehhez képest most ott tartunk, hogy Európában nálunk van a legkevesebb lemondás. Sokan bírálnak engem, hogy kemény vagyok a srácokkal, pedig nem, sokkal inkább következetes. Én mindig azt mondom, hogy aki felveszi a címeres mezt az felelősséggel tartozik. Lehet valaki bármekkora világsztár, ha ezt nem érti meg, nem ide való.

Ott van Hanga Ádám, aki most a magyar férfi kosárlabdázás legnagyobb csillaga. Ő a sztárság mellett jó apa, családos ember, sikeres kosaras – neki soha nem kellett mondani azt, hogy jöjjön közénk.

Van ugyanakkor egy olyan játékos, aki képességei alapján biztosan tagja lehetne a magyar válogatottnak, ön viszont következetesen nem hívja meg. Lóránt Péterről van szó. Róla korábban azt mondta, hogy amíg ön lesz a kapitány, nem hívja meg a nemzeti csapatba. Most, hogy kijutottunk az Eb-re sem változott meg az álláspontja?

Nem, mert amikor Lóránt Péter játszott a válogatottban, akkor éppen a negyedik kalapban üldögéltünk. A csapat nélküle vívta ki az Eb-re jutást, nem hiszem, hogy csak azért, mert az Európa-bajnokságon szerepelünk, Lórántot be kellene hívnom.

Megbontom miatta a csapatot – mi a garancia a sikerre? Semmi. Amúgy azt a kérdést is fel kell tenni, hogy Lóránt Péter van-e annyira jó játékos, hogy biztos helye legyen a kezdőcsapatban? Nem lehet, hogy Rosco Allen már most jobb nála?

Az Eb-re való felkészülés sem mindennapos. Tizenkét meccset játszanak, utaznak majd Mariborba, Kazanyba és Varsóba is, az ellenfelek között ott lesz a német, az izlandi és az orosz válogatott is. Szándékosan tervezett ilyen nehéz felkészülést?

Igen, mert nekünk nem csak az Európa-bajnokságra, hanem az őszi világbajnoki selejtezőkre is koncentrálnunk kell. Amúgy nem lenne indokolt ennyi edzőmeccset játszanunk. A közeli cél, hogy 48 év szünet után nyerjünk egy meccset az Európa-bajnokságon.

Viszont a vb-selejtezők egybeesnek majd a nemzetközi kupaküzdelmekkel. Így most megjósolhatatlan, hogy az ottani ellenfeleink kikkel tudnak kiállni. Nekünk ott is a lehető legerősebb és legjobb szellemű csapattal kell mennünk a vb-selejtezőre.

A magyar férfi kosárlabdázásban most egyértelműen a nemzeti együttes a kirakatcsapat. Hogyan tudták ezt a státuszt kivívni maguknak?

Összefogással. Másképpen nem megy ez. Ha a kluboknak és a válogatottnak is megvan a jövőképük, akkor sikeresek lehetünk. Most a válogatott van a középpontban. Erősek vagyunk, következetesek és sikeresek.

Sokan azt gondolják, hogy a névtelen internetes hozzászólások hátráltatnak, befolyásolnak bennünket. Üzenem minden kritikusnak, hogy ez nem így van. Tudom, hogy skizofrénül hangzik, de én élvezem, ha szidnak engem. Mert ettől én még erősebb leszek.

Azért érdekes, amit mond, mert a vizes világbajnokság kapcsán a magyar férfi és női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya is azt kérte a játékosoktól, hogy lehetőleg ne olvassanak kommenteket. Ezek szerint ön ezt nem kéri a válogatott tagjaitól?

Dehogy kérem. Én azt mondom, olvassa csak el mindenki, mert ha valaki nem annyira erős, hogy ezeket feldolgozza, akkor megette a fene az egészet. A névtelen, sunyi világ megnyilvánulásai – ha tudom azt, hogy mindent jól csinálok – csak megerősítenek.

Mert tudjuk, hogy nekünk van igazunk.

Névtelen nulláktól nem szabad félni, nem szabad előlük menekülni. Éppen ezért a bennünket leginkább ócsároló hozzászólásokat ki is nyomtatom, megmutatom a srácoknak - ezzel is spannolom őket arra, hogy jól játszanak. Ha így tesznek, akkor mindig nekünk van igazunk.

Másfél hónap múlva kezdődik az Európa-bajnokság. Izgul már?

Én sosem izgulok. Drukk persze van bennem, de az nem ugyanaz. Nekünk mindent meg kell tenni a jó szereplésért – de ez sem biztos, hogy elég a győzelemhez. Ahhoz ugyanis az ellenfeleknek is hibázni kell. Mi nem vagyunk prémiumválogatott, de vannak nagyon jó játékosaink.