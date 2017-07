A legjobbaktól sem ijednek meg a Fradi kézisei

Adorján Gábor, a Ferencváros férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője szerint akár jól is kijöhet a Ferencváros abból, hogy október végén, illetve november elején egymás után játszik az NB I-ben a Veszprém, Tatabánya, Szeged hármassal.

"Rossz vagy jó sorsolás nincs, mert minden sorsoláshoz minden csapatnak hozzá kell rendelni a saját elképzeléseit és céljait, és annak megfelelően nekivágni a bajnokságnak - mondtta Adorján Gábor, az a NB I újoncának vezetőedzője a Fradi.hu-nak nyilatkozva az élvonal csütörtöki sorsolása után. - Nekünk egyértelmű célunk az, hogy a 26 forduló során összegyűjtsünk annyi pontot, amennyi a bennmaradáshoz szükséges."

Egy feljutó csapat önbizalmán az első néhány fordulóban megszerzett pontok nagyot dobhatnak, mondja a szakember, aki szerint ebből a szempontból az első öt kör kedvező lehet, amikor a Cegléd, Vác, Budakalász, Eger, Dabas ötössel játszanak a zöld-fehérek. A hatodik, a hetedik és a nyolcadik fordulóban, októberben és novemberben viszont egymás után játszik a tavalyi bajnokság első három helyezettjével a Fradi. Sorrendben: megy a Veszprémhez, fogadja a Tatabányát és utazik Szegedre, de Adorján Gábor szerint akár jól is kijöhetnek ebből a periódusból.

"Nem mi leszünk a favoritok, de a végeredményen kívül szakmailag és mentálisan is jó hatása lehet a csapatra ez a három meccs. Előfordulhat, hogy vesztesként hagyod el a pályát egy jóval erősebb ellenféllel szemben, de mégis győztesnek érzed magad, mert a saját szinteden jól teljesítettél a világ legjobbjai ellen. Ezeken a mérkőzéseken magunknak kell megfelelnünk."