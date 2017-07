Különös műtéten esett át a Fradi játékosa

Benmiloud Yassine, az első osztályba hibátlan teljesítménnyel feljutott Ferencváros férfi kézilabdacsapatának beállója egy viszonylag ritka műtéten esett át május 2-án, de reméli, hogy a szezonkezdetre teljesen felépül - írja a Fradi.hu.

A 27 éves, Algériában született, de magyar állampolgár kézilabdázó már régóta küzdött egy bokasérüléssel, tavaly nyáron meg is műtötték. Akkor csak kitisztították a bokáját, nem javult a sérülés. A szezont erős fájdalmakkal még végigjátszotta,de amint vége lett az idénynek, ismét kés alá feküdt, csak egy jóval komolyabb operáció várt rá.

Dr. Pavlik Attila csapatorvos műtötte meg a Sportkórházban, miután a bokájában egy régebbi sérüléstől megpuhult csont beszakadt, és lyuk képződött a helyén.

„A csípőlapátból vagy a térdemből vehettek volna ki egy csontdarabot, a gyorsabb regenerálódás miatt a térdemből pótoltak - kezdte a muszlim vallású Benmiloud Yassine. - Artroszkópos műtétet hajtottak végre rajtam, most könnyített edzéseket végzem. Az operáció után három-négy hónap kihagyást jósoltak, most gyógytornázom, erősítek és elkezdtem a futásokat is. Fájdalmat még érzek bizonyos mozdulatoknál, de hát évek óta fáj a bokám, szóval hozzászoktam. Nagyon remélem, hogy augusztus második felére teljes értékű edzésmunkát végezhetek, és felépülök a szezon elejére.

A szezon a szeptember 9-ei hétvégén kezdődik a Cegléd elleni meccsel.