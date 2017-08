Elfogytak a jegyek a Masters-vb vízilabda-mérkőzéseire

A felnőtt vizes vb után hétfőtől augusztus 20-ig rendezik meg a budapesti és balatonfüredi versenyhelyszíneken a 17. FINA Masters-világbajnokságot, amelynek vízilabdatornájára rekordidő alatt fogytak el a jegyek.

A szervezők szerdai közlése szerint a Duna Arénában, a Hajós Alfréd Uszodában, a Városligetben és a balatonfüredi nyíltvízi helyszíneken közel 10 ezer regisztrált sportoló indul, többen több számban is, az egyéni sportági nevezések száma meghaladta a húszezret.

A versenyek történetében most először, Budapesten rendeznek maximális létszámban, 120 csapattal masters-vízilabdatornát is. A pólómérkőzésekre rekordidő alatt keltek el a jegyek pár perccel a regisztráció megnyitása után. Az úszásra is gyorsan fogynak a belépők, de korlátozott számban még elérhetőek az eventim.hu értékesítő felületén keresztül.

A vízilabdázóknál kiemelt figyelemre tarthat számot az olimpiai bajnokokat tömörítő, Millennium névre hallgató együttes indulása éppúgy, ahogyan a világ- és Európa-bajnokokat felvonultató női csapatok meccsei is.

Augusztus 7-én újra megnyitják kapuikat a szurkolói zónák, ahol a masters-világbajnokság idején is színes programok, játékok és koncertek mellett lesz mód a közös drukkolásra.