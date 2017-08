Masters vb: Kásás Tamásék elvarázsolnák a közönséget

A Kemény Dénes irányította Millennium csapata véresen komolyan veszi a jövő hétfőn kezdődő margitszigeti masters-vb-t, ezt Molnár Tamás nyelvbotlása is alátámasztja. Kásás Tamás a meccseket közvetítő DIGI Sport híradójának azt mondta, lazára fogják venni a figurát, de minden mérkőzést meg akarnak nyerni.

Märcz Tamás indít, Székely Bulcsú passzol középre, Kiss Gergely pedig bebombázza. A helyszín Sydney, az évszám 2000 is lehetne, de ez most 2017 és Balatonfüred. Újra összeállt a vízilabda aranycsapat, amely a hétfőn kezdődő masters-világbajnokságon alakítana újra nagyot, és véresen komolyan készül.

A Balatonban derékig ér a vér, akarom mondani a víz. A vér? Úgy látszik, nagyon rá vagyok már hangolódva a vb-re" - mosolygott a nyelvbotlása után Molnár Tamás.

Vajon kinek köszönhető, hogy újra összeállt a kétezres évek olimpiáin verhetetlen magyar pólócsapat? "Ez így terjedt el, hogy az én ötletem volt. Valójában csak felvetettem, utána mindenki lecsapott rá, és örült neki." Eloszlik az öröm, hogy újra együtt játszhatunk, mindannyian nagyon várjuk már az első meccset" - nyilatkozta a Sport 24-nek Kásás Tamás.

Az augusztus 7-ei nyitónapon a Kemény Dénes vezette Millennium 19 órakor játszik a Galatasarayjal a Margitszigeten. A DIGI Sport ezt a meccset ugyanúgy élőben közvetíti, mint Kásásék további találkozóit.

"Kicsit visszamentünk az években, és újra átéltük azokat a szép momentumokat, amelyek miatt jó volt együtt lenni a 15 év alatt, amíg együtt játszottunk." Ezt újra átélni nagyon jó érzés, és ennél még jobb érzés lesz, amikor a jövő héten a közönség is ugyanennyire fog majd örülni nekünk" - fogalmazott a csapat egykori zsenije, Kásás.

"Nagyon lazára próbáljuk venni ezt az egészet, de nyilvánvaló, hogy ha benn vagyunk a vízben, akkor ugyanúgy, mint régen, meg akarjuk nyerni az adott meccset" - tette hozzá a háromszoros olimpiai bajnok.

A szintén három ötkarikás arannyal rendelkező Kiss Gergely szerint örök élmény lesz a most következő világbajnokság. "A Millenniumban a sydneyi csapat plusz két athéni aranyérmes van. Csodálatos átélni az edzéseken, meccseken ezeket a passzokat és az összjátékot, ez az egész egy életre szóló, örök élmény. Kaptunk egyenruhát is, olyan ez, mintha újra egy válogatott lennénk."

Märcz Tamás kapitányként vb-ezüstöt ért el a budapesti vizes-vb-n a mostani felnőttválogatottal, a masters-vb-n javítana, és az aranyat célozza meg.