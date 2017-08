Hanga Ádám Kecskeméten, DeAndre Kane valahol Európában

A szeptemberi Európa-bajnokságra készülő magyar férfi kosárlabda-válogatott fiatal kerettel vág neki a kazanyi nemzetközi felkészülési tornának. Szerdán este a Baskonia és a Barcelona között őrlődő Hanga Ádám is ott volt a mieink edzésén, és elköszönt társaitól. A honosított amerikai DeAndre Kane ezt sem tette meg - nem is lett volna rá módja, hiszen eddig meg sem érkezett Kecskemétre.

„Türelmesek vagyunk Ádámmal. Megértjük és sajnáljuk, hogy ilyen helyzetbe került. Ő nagyon hasznos tagja a csapatunknak, várjuk. Ezt az egész csapat nevében mondhatom, drukkolunk neki, hogy megoldódjon a helyzete" - nyilatkozta a Bb1.hu-nak Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány.

Az esetről tudni kell, hogy Hanga Ádám klubja, a Baskonia még mindig nem végezte el a magyar játékoson az idény előtti kötelező orvosi vizsgálatot.Márpedig ennek hiányában a magyar kosarasnak nem él a biztosítása, ezért sem edzésen, sem mérkőzésen nem léphet pályára. Még szerencse, hogy azt nem tiltották meg neki, hogy elutazhasson Kecskemétre.

Más a helyzet a nemrégiben honosított amerikai DeAndre Kane esetében, aki szintén nem csatlakozott a magyar válogatotthoz. A csapat vezetői már az elmúlt hét vasárnapjára várták a honosított légióst, aki helyett egy üzenet érkezett meg. Ennek lényege, hogy Kane később jön, hogy mikor, azt egyelőre senki nem tudja megmondani.Úgy tudjuk, hogy amennyiben Kane mégsem vállalja a válogatottságot, akkor komoly kötbért kell fizetnie. Mindez azért nagyon furcsa, mert Kane ennek a honosításnak nagyon sok mindent köszönhet - mást ne mondjunk, a Maccabi Tel-Avív által ajánlott szerződését is. Ehhez ugyanis "uniós állampolgárként" sokkal könnyebb volt hozzájutnia, mint szimpla amerikaiként.

Az ügy sok kérdést vet fel, amelyre nem feltétlenül most kell válaszolni, de hamarosan mindenképpen érdemes lenne tiszta vizet önteni a pohárba. A játékosok nincsenek elkeseredve, mert Kane jelenléte semmiképpen sem létkérdés a magyar válogatott életében. Azt mindenki elismeri, hogy a jelenléte segítene - bár, ebben sem lehetünk biztosak, hiszen Kane soha nem játszott együtt a csapattal. Márpedig az összeszokottság hiánya ebben a sportágan is végzetes lehet. Ne feledjük, hogy ez a keret négy éve van együtt, ezek a játékosok - Hangával, de Kane nélkül - harcolták ki az Eb-re jutást. Mégpedig úgy, hogy - többek között Macedónia és Nagy-Britannia ellen - mind a hat selejtezőjüket megnyerték. A magyar férfikosárlabda-válogatott 18 éve nem járt Európa-bajnokságon, ez most megadatott. Az más kérdés, hogy Hanga Ádám hiánya tényleg érzékenyen érintene mindenkit.

A válogatott csütörtökön kora délután Moszkva érintésével repül el Tatárföld fővárosába, Kazanyba, ahol sorrendben az orosz, az izlandi és a német válogatott ellen mérheti fel, hol tart a felkészülésben. Ivkovics Sztojan tehát továbbra is erős ellenfelek ellen teszteli a csapatot, amelyre a kolozsvári Eb után még az ősszel világbajnoki selejtezők is várnak.