Tisztes vereség az orosz kosarasmedvék birodalmában

Féltettük a magyar férfi kosárlabda-válogatottat az oroszok elleni Eb-felkészülési mérkőzéstől, elvégre az orosz csapat sokkal nagyobb tudású, mint a magyar. Ráadásul az ellenfél hazai pályán játszott. Kazanyban a négy nemzetet felvonultató háromnapos torna nyitómeccsén Oroszország-Magyarország 84-69. Vojvoda Dávid 18 pontot dobott, az ő teljesítménye kiemelkedett a magyar csapatból.

Ahhoz képest, hogy ez egy Eb-felkészülési torna, az oroszok megadják a módját mindennek. Mást ne mondjunk, a magyar (meg a német és az izlandi) férfi kosárlabda-válogatott ugyanabban a szállodában lakott, mint a német és a portugál labdarúgó-válogatott a júniusi Konföderációs Kupán. A tényleg világszínvonalú hotel a 2018-as labdarúgó vb-n is a csapatok rendelkezésére áll majd. A tatárföldi főárosban tehát tényleg komolyan vesznek mindent és mindenkit - a pénz ebben a kérdésben sem lehet akadály. A szálloda halljában egy Cristiano Ronaldo által dedikált labdát még ki is állítottak a büszke hotelmenedzserek.

A magyar válogatotton kívül csupa olyan csapat szerepel ezen a tornán, amely résztvevője lesz az Európa-bajnokságnak. Az Ivkovics Sztojan által vezetett magyar csapat a roppant erős házigazdák ellen kezdte meg a szereplést a város impozáns, 8000 nézőt befogadó csarnokában. Az orosz válogatott 2007-ben megnyerte az Európa-bajnokságot, míg a 2012-es londoni olimpián a harmadik helyen végzett. Két évvel ezelőtt viszont csak a 15. lett az Eb-n. Legnevesebb játékosa az NBA-ben nagydöntőt játszó Timofej Mozgov, aki ott volt a magyarok ellen készülő orosz csapatban.

A pénteki mérkőzés délelőttjén Ivkovics Sztojan edzést tartott a csapatnak, mert a csütörtöki, szinte egész napos utazást követően kellett a mozgás a magyaroknak. Az egy órán át tartó tréning alatt a magyar szövetségi kapitány olykor korholt, olykor viszont elismerően nyugtázta a látottakat. Azt tudtunk, hogy az oroszok elleni mérkőzésre egy nagyon fiatal magyar válogatott áll ki, azt viszont nem sejtettük, hogy az ingyenes belépés ellenére nagyon kevesen lesznek kíváncsiak a mérkőzésre. Bár a szervezők minden résztvevő ország számára felajánlották, hogy hozzanak magukkal játékvezetőt, ezzel a lehetőséggel csak a magyarok éltek. Így aztán az orosz meccset három orosz bíró irányítása alatt kezdte el a csapat.

Az első negyedből még két perc sem telt el, amikor a magyar csapat neve mellett már 5 csapathiba állt, az oroszok ebből a szempontból nullánál tartottak. Mi meg a dobott pontokat tekintve, mert Oroszország 6-0-ra vezetett. A nyitónegyed sokáig a Mozgov-Vojvoda pároscsata jegyében telt el. A hetedik percig a magyar csapatból csak Vojvoda dobott pontot - két triplája nagyszerű volt, Mozgov meg 10 pontnál járt. Az első negyedet 27-16-ra nyerte meg az orosz csapat, amelynek kőkemény védekezése nem ízlett a magyaroknak. Sokszor csak szabálytalanul tudtuk őket megállítani, így semmi szükség nem volt arra, hogy a három orosz bíró 0,5 másodperccel az első negyed vége előtt egy minimum véleményes szabálytalanságot fújjon be ellenünk. Befújták.

A második negyed jóval pontszegényebben indult, mint az első. Bár a negyed közepén az oroszok 37-18-ra is elléptek, a fiatal magyar válogatott mindent megpróbált. A teher alatt nő a pálma közhely ezúttal tényleg illett a mérkőzésre, miközben a 18 pontos különbséget 12-re faragta a magyar csapat (40-28.) Mozgov zsákolásának tapsolt az orosz közönség, mi meg Benke Szilárd és Wittmann tripláit élveztük nagyon. Mozgov mellett Nyikita Kubanov is tarthatatlan volt ebben a negyedben.

Viszont a fiatal magyar csapat fogát összeszorítva harcolt nagyobb tudású ellenfelével. Míg az első negyedet 11 ponttal vesztették el Vojvodáék, addig a másodikat már csak hárommal, így a nagyszünetben 49-35-re vezettek az oroszok. Mondjuk az látszott, hogy Vojvodán kívül a magyar csapatban nem akadt olyan ember, aki lábbal is megverte volna az oroszokat, de azt már a mérkőzés előtt tudtuk, hogy ez egy teljesen más szint lesz, mint amihez a magyar válogatott korábban hozzászokott.

Két percet kellett várni a harmadik negyed első kosarára - kis más dobta volna, mint Mozgov. Viszont a magyarok távoli dobásai ezúttal ültek, pontosabban sültek. Egymás után két tripla hullott be az orosz kosárba, majd Wittmann labdaszerzése után ő fejezte be az akciót. 54-43-as orosz vezetésnél megvolt az esély arra, hogy tíz ponton belülre kerüljünk. Keményebben védekeztünk, de az oroszoknak, ha nem ment a palánk alatt, akkor kintről próbálkoztak. A hústorony Mozgovot nem lehetett tartani, ő, ha kellett, emberrel együtt verte be az újabb kétpontost (61-48.)

A 28. percben két eredményes orosz támadással a vendéglátók újra elhúztak 18 ponttal. Egy magyar labdaszerzést követően Golomán faulttal együtt dobta be, így a negyedik negyed kezdete előtt 68-54 állt a táblán, ami azt jelentette, hogy a harmadik játékrészben 19-19-re végzett a két együttes.

A negyedik negyeben a meccs egyik legszebb megoldását Keller Ákos produkálta, aki egy lepattanót húzott be elegánsan az oroszoknak. Vojvoda két büntetőt dobott, ezzel 70-60 lett az állás, azaz tíz pontra közelítettük meg az oroszokat. A nagy rohanást az orosz válogatott bírta jobban. Bár Ivkovics kapitány sokat cserélt, a magyar játékosok elfáradtak, egyre több lett a hiba, megremegett a kéz. Vojvoda két olyan hármast vágott be, amelyre csak csettinteni lehetett (79-69). A vége 84-69, ezzel együtt sem érheti szó a ház elejét, mert nagy küzdelemben jó felkészülési meccset játszottunk az oroszokkal. Vojvoda 18 és Perl 12 pontja önmagáért beszél, ez tényleg nagyszerű teljesítmény volt.

Bár a mérkőzés előtt sokan féltették a magyar válogatottat, nem lett igazuk azoknak, akik 30-40 pontos vereséget jövendöltek.

"A csapat hozzállásával elégedett voltam, a számszerű eredmény most sem érdekes" - nyilatkozta az Origónak Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány.

Ennek a fiatal magyar csapatnak ilyen mérkőzésekre van szüksége ahhoz, hogy fejlődjön, valamint ahhoz, hogy a következő Európa-bajnokságra is kijusson. Voltak hibák a játékban, de nekem mindig az összképet kell néznem. Az Eb-felkészülés egyik állomása volt ez, szombaton Izland ellen folytatjuk.

Férfi Eb-felkészülési torna, Kazany: Oroszország-Magyarország (27-16, 22-19, 19-19, 16-15)

A magyarok legjobb dobói: Vojvoda 18, Perl 12.

A magyar csapat szombaton Izland ellen lép pályára Kazanyban.