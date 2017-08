Leforrázott bennünket a gejzír Kazanyban

Az oroszok ellen 15 ponttal elveszített mérkőzés után szombaton Izland ellen lépett pályára a magyar férfikosárlabda-válogatott a kazanyi felkészülési tornán. Ivkovics Sztojan három kulcsemberét pihentette, ezzel együtt sem kellett volna feltétlenül kikapni Izlandtól. A szintén Eb-re készülő skandinávok azonban 60-56-ra nyertek egy olyan találkozón, amelyet aki nem látott, az járt jól.

Az izlandi férfi kosárlabdáról eddig keveset hallottunk, mert a szigetország két legnépszerűbb csapatjátéka a labdarúgás és a kézilabda. Azzal viszont, hogy az izlandi csapat kijutott az idei kosárlabda Európa-bajnokságra egycsapásra az érdeklődés középpontjába került ez a sportág is Izlandon. Az mindenképpen figyelemreméltó, hogy az izlandi válogatottban már öt olyan játékos van, aki Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban játszik.

Meg azt sem szabad elfelejteni, hogy a szintén Eb-résztvevő magyar női válogatott az Eb-selejtezők keretében Izlandon 87-77-re kikapott. Ez azonban már a múlt, illetve egy másik gejzír.

Az izlandi férficsapat Belgiummal, Svájccal és Ciprussal szerepelt együtt a kvalifikációs szakaszban. A csoportot a belgák nyerték, de Izland szorosan mögöttük, egy ponttal lemaradva lett második. Belgiumot az utolsó fordulóban Reykjavíkban 74-68-ra verték meg, az Eb-n pedig Helsinkiben a finnekkel, a görögökkel, a lengyelekkel, a franciákkal és a szlovénokkal kerültek egy csoportba. Számukra tehát az idei Európa-bajnokság egy olyan esemény lesz, amelyen testközelből élhetik át, milyen a kontinens legjobb csapatai ellen kosarazni.

A magyar válogatott az oroszoktól elszenvedett 15 pontos pénteki vereséget követően szombaton délelőtt könnyebb edzéssel készült a skandináv válogatott ellen. Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány ezúttal Vojvoda Dávidot, Wittmann Krisztiánt és Tóth Ádámot nem nevezte a mérkőzésre. A kazanyi torna első fordulójában az izlandiak 90-66-ra kaptak ki Németországtól. A magyar és az izlandi válogatott hasonló játékerőt képvisel, éppen ezért kiegyenlített és szoros csatára lehetett számítani.

Arra viszont senki sem számított, hogy a magyar válogatott egy negyed, azaz 10 perc alatt összesen 7 (!) pontot szerez, márpedig a szinte teljesen üres kazanyi csarnokban ez volt a helyzet. Fájdalom, az izlandiak 13-ig jutottak. Bemutattak két zsákolást - mondjuk az első igencsak véleményes volt, mert a támadóidő lejárta után esett -, de akkor is. Illetve, akkor sem. Ha ehhez hozzátesszük, hogy az első negyed közepén 6-4-re a magyarok vezettek, akkor nem kell hozzá matematikusnak lenni, hogy kiszámoljuk: öt perc alatt 1-9-et csináltak az izlandiak.

Innen kellett tehát felfelé kapaszkodni a második negyedben az amúgy semmi különöset nem játszó északi együttes ellen. A 12. percben már a harmadik triplát dobták ellenünk (11-16), azaz ha nem tudtak a védekezésünkkel mit kezdeni, megszórtak bennünket kintről. A harmadik után jött a negyedik, 16-19 oda, tehát ezt megelőzően egyenlő volt az állás.

Aztán mi is megmutattuk, hogyan kell a támadóidő lejárta előtti utolsó másodpercben triplát dobni - Perl Zoltán kosara az addig eltelt idő legszebb magyar jelenete volt. 19-19 után megibt Izland vette át a vezetést két ponttal. Ugyanakkor azt lehetett látni, hogy a magyar csapatban ennél sokkal több van - ehhez azonban kevesebb technikai hiba kellett volna. Az izlandi csapat gyakorlatilag nem töltött, csak lőtt, de ezt, különösen a kinti dobások tekintetében eredményesen tette. Eilingsfeld János hárompontosával 22-24-re zárkózott Magyarország, a második negyed igazi triplaháborúra hajazott. A 18. percben Csorvási egyenlített (24-24), majd Perl Zoltán kosarával hosszú idő után újra a magyar csapat vezetett (26-25.) Váradi Benedek is csatlakozott a hárompontos kosarakat szerzőkhöz, majd a második negyed végén egy időben elhelyezett duplával 31-27-re alakult az állás. Ezt a negyedet tehát 24-14-re nyerte meg a magyar válogatott. Küzdöttünk, hajtottunk, ez a válogatottól amúgy is elvárás, de abban szinte mindenki egyetértett, hogy a második félidőben ennél pontosabb és jobb játékra lesz szükség a győzelemhez.

Rosco Allen hárompontosa vezette be a második félidőt, de Izlandnak erre is volt válasza, így a 23. percben megint döntetlen volt az állás (35-35). Ivkovics Sztojan sokat cserélt, a pályára küldött játékosoknak pedig most volt alkalmuk bizonyítani, hogy helyük lesz a szeptemberi Európa-bajnokságon. Öt izlandi támadást követően 44-35-re már a kék mezben játszó izlandi csapat vezetett, miközben a magyarok képtelenek voltak a folyamatos jó játékra. Elképesztően mély gödörbe került a csapat, mert izland 7 perc alatt 17-4-et csinált. Csorvási Milán kosara törte meg a csendet, de ezt a negyedet sürgősen el kell felejtenünk. Izland a harmadik játékrészt 23-12-re nyerte meg, így a zárónegyed előtt 43-50 volt az állás.

Csak abban lehetett bízni, hogy a negyedik negyedre összekapja magát a magyar csapat. Ez olyannyira sikerült, hogy a záró periódust 11-0-s magyar rohammal indítottuk (54-50), majd védekezésben is voltak szép pillanataink. Olybá tűnt, hogy az izlandi válogatott elkészült erejével, aztán kiderült, hogy mégsem. A döbbenetesen hullámzó összecsapás negyedik negyedében Izland hat és fél percig egyetlen kosarat sem dobott, de aztán Aysioex révén három pontot is szerzett, így az utolsó három perc 54-53-as magyar vezetéssel kezdődött. Váradi szerencsés kosarát nehezen viselte az izlandi kispad, miközben fél perccel a vége előtt egy dühös izlandi zsákolással megint a skandinávok vezettek (57-56). Beringsson egy büntetőt bedobott, nálunk viszont Ruják elhibázta a hárompontos-dobást, így Izland végül 60-56-ra nyert egy olyan meccsen, amelyet az eredmény szempontjábólsürgősen el kell felejtenie minden magyar játékosnak.

"Nem volt látványos meccs, kezünkben volt a győzelem lehetősége. A kulcspillanatokban a mérkőzés végén kétszer is hibáztunk.

A fiatal játékosokon látszik a nemzetközi rutin hiánya. A meccs végéig nem kértem időt, mert szerettem volna látni, hogy mire képesek a játékosok anélkül, hogy belenyúlnék a meccsbe" - nyilatkozta a meccs után Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány.

Férfi kosárlabda Eb-felkészülési torna, 2. nap: Magyarország-Izland 56-60 (7-13, 24-14, 12-23, 13-10). A magyarok legjobb dobóji: Perl 17, Allen 8.

A nap másik mérkőzésén: Oroszország-Németország 89-60. Ennek a meccsnek a negyedik negyedében Németország 3 pontot dobott.

A magyar csapat vasárnap a németek ellen játszik Kazanyban.