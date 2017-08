Balszerencsés, egylabdás vereség a németektől Kazanyban

A német férfi kosárlabda-válogatott 67-65-re nyert a magyar csapat ellen a kazanyi Eb-felkészülési torna zárónapján. A magyar együttes a meccsen nagyszerűen játszott, többször jött vissza nagy hullámvölgyből. A vereség ellenére most egyáltalán nem érheti szó a ház elejét.

A magyar-német meccs előtt játszották le az Oroszország-Izland találkozót, amelyet a vendéglátók 82-69-re nyertek meg. Öt perccel a vége előtt még csak hét ponttal vezettek az oroszok, a skandinávok nagyon szívósan tapadtak rájuk. Az orosz válogatott a végén rákapcsolt és magabiztosan 13 pont különbséggel nyert. Ez azt is jelentette, hogy Mozgovék veretlenül nyerték meg a kazanyi tornát.

A német válogatott - hasonlóan a magyar csapathoz - csoportelsőként jutott ki a szeptemberi Európa-bajnokságra. A németek két vereséget szenvedtek a selejtezők során. Nagy meglepetés volt, hogy Dániában hosszabbítás után 106-102-re kikaptak, de az sem volt kisebb szenzácó, hogy hazai pályán, Oberhausenben a hollandok is legyőzték őket 75-71-re. A németek az Európa-bajnokságok történetében eddig egyszer, 1993-ban hazai pályán nyertek. Ebben a tekintetben hasonlítanak a magyar válogatottra, amely a Népstadionban 1955-ben diadalmaskodott ugyanebben a sorozatban. Őskor a hőskor.

Ami a legutóbbi két Európa-bajnoki szereplést illeti, arra a németek nem igazán lehetnek büszkék. A 2013-as kontinensviadalon a 17. helyen végzetek, két évvel később pedig - hazai pályán! - a 18. helyen zártak. Ezen az eseményen még részt vett minden idők legjobb német férfikosarasa, Dirk Nowitzki, aki egy évvel később, 2016-ban jelentette be a nemzeti csapattól való visszavonulását. Nowitzki a mai napig az NBA-ben szereplő Dallas játékosa, 2011-ben bajnokságot nyert a texasi csapattal, ugyanebben az évben ő lett a döntő legértékesebb játékosa, vagyis MVP-je.

A magyarok elleni mérkőzésen a német csapat egy olyan játékossal - Isaiah Hartensteinnel - állt fel, aki az ősztől az NBA-ben, a Houston Rockets együttesében kosarazhat. A németet a 43. helyen draftolta a Houston, Hartenstein játszott a nyári ligában is.

Keller Ákos kosarával 2-0-ra a magyar csapat vezetett a kazanyi találkozó első percében, majd Rosco Allen triplájával 5-3 volt ide. Határozottan és nagy lendülettel kezdtek a magyar játékosok, a lendület 10-9-ig tartott, majd onnan csak a németek dobtak pontot - tizet - így 10-20 lett az állás a mérkőzés hetedik percében. A magyar csapat azonban ekkor sem adta fel.

A 0-10-es német rohamot követően mi csináltunk egy 9-0-s szakaszt, így az első negyed végén a németek csak egy ponttal, 20-19-re vezettek. Vojvoda Dávid remekül játszott, egy negyed alatt nyolc pontot dobott a német válogatottnak.

A második negyeben a német válogatott távoli dobásai ültek, így négy perc alatt 21-30 lett az állás. Úgy látszott, hogy ez a meccs igazi hullámvasút, mert 21-30 után a magyarok dobtak öt pontot. Kovács Péter palánk alatti játéka, Vojvoda ponterőssége tartotta a piros mezes magyar együttest. Váradi két szép triplájával a 19. percben 34-34 lett az állás. Perl Zoltán sem akart lemaradni, egy újabb hármassal ismét a magyar csapat vezetett 37-34-re. Ismet Akpinar bedobott két büntetőt, de a nagyszünetben így is a magyar válogatott vezetett 37-36-ra. A második negyedet tehát 18-16-ra Vojvodáék nyerték meg.

A harmadik negyed még jobban folytatódott. Vojvoda Dávid és Rosco Allen bevert egy-egy triplát, így a mieink 45-38-as vezetésre tettek szert. Pedig a németek a palánk alatt keményen védekeztek, de rajtuk ebben az időszakban ez sem segített. Meg az időkérés is csak egy kicsit. Bár a time-out után feljöttek egy pontra, onnan megint Magyarország percei következtek. Micsoda percek voltak ezek! Vojvoda betörése után 54-46 ide, a meccs képét tekintve ez a nyolc pont jelentős előnynek számított. A negyed legvégére a nyolcból négy maradt, az pedig, hogy az orosz bírók a dudaszó pillantában miért ítéltek a magyar csapat ellen, talán csak ők tudják megmondani. A harmadik játékrészt 19-16-ra nyerte meg Magyarország, az állás a befejező negyed előtt 56-52 volt a javunkra.

Kiélezett küzdelmet hozott a negyedik negyed. Eilingsfeld János már a harmadik játékrész második felében nagyszerűen kosarazott, a 32. percben viszont úgy dobott kosarat, hogy szabálytalankodtak vele szemben. A büntetővel 59-53-ra vezettünk, ennél is sokkal fontosabb, hogy jól játszottunk. Sajnos, a német csapat ekkor sem adta fel. Miközben a védekezése minden eddiginél keményebbé vált, a támadásaikat is csak szabálytalanságok árán tudtuk megakasztani. A 36. percben Barthel két büntetőjével már megint ott lihegtek a nyakunkon, (59-58), nem véletlen, hogy Ivkovics Sztojan időt kért. Eilingsfeld Jánossal szemben dobás közben szabálytalankodtak, szerencsére nem remegett meg a keze a magyarnak, így újra három pont volt az előny. Óriási elánnal küzdöttünk, volt, hogy két játékosunk repült egy labdára az oldalvonal mellett.

Másfél perccel a találkozó vége előtt Staiger hárompontosával a németek visszavették a vezetést (61-62), a fáradó magyar csapat pedig összeszorított foggal küzdött a győzelemért. 40 másodperccel a lefújás előtt Rosco Allen kosara a fordítást hozta el (63-62), de ekkor a németek támadhattak a meccs megnyeréséért.Eilingsfeld a legjobb ütemben szedett le egy lepattanót, majd biztos kézzel értékesítette a két büntetőt. A német ellentámadás is kosárral végződött, de még mindig mi vezettünk egy ponttal, 65-64-re. Elemi izgalmak közepette, 22 másodperccel a vége előtt a mi kezünkben volt a labda, Ivkovics kapitány pedig időt kért. Várható volt, hogy a németek mindenért odaütnek ez így is történt. Vojvoda ekkor hagyott ki két büntetőt. Benzing viszont faulttal együtt dobta be (65-67). Öt másodperc volt hátra, itt csak a csoda segíthetett volna. Vojvoda triplával próbálkozott, ez nem jött be, két ponttal nyertek a németek.

A magyar csapat a németek elleni meccsen nagyszerűen játszott és nem érdemelt vereséget. Erre a produkcióra lehet építeni az Eb-felkészülés utolsó szakaszában, majd a kolozsvári Európa-bajnokságon is.

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány a következőket nyilatkozta az Origónak:

Nagyon tanulságos tornán vagyunk túl. A fiatalok sok lehetőséget kaptak. Minden meccsen jó volt a hozzáállásunk. Szebb lett volna, ha legalább egy győzelmet aratunk a tornán, de ez egy felkészülési sorozat, ahol nem a számszerű végeredmények számítanak. Elkeserítő volt azt látni, hogy Izlandnak öt olyan játékosa is volt, akik Európa jegyzett bajnokságaiban játszanak, nálunk kettő ilyen van.

Ezen kell a jövőben változtatni, bár megjegyzem, hogy mindez nem a szövetség hibája. A németek ellen kevesebbet variáltam, öt fiatal lépett a pályára. A helyzet két héttel az Európa-bajnokság kezdete előtt biztató."

Férfi kosárlabda felkészülési torna, Kazany: Magyarország-Németország 65-67 (19-20, 18-16, 19-16, 9-15) A magyar csapat legjobb dobói: Eilingsfeld 18, Vojvoda 17.

A magyar válogatott augusztus 19-én és 20-án Székesfehérváron Izland ellen játszik újabb két felkészülési mérkőzést.