Nem a lelkek masszírozása hozhatja meg a jó Eb-szereplést

Mostantól a célegyenesbe fordul a magyar férfi kosárlabda-válogatott Eb-felkészülése. A csapat eddig hét felkészülési meccset játszott, de a kolozsvári Eb-rajtig még ötször pályára lép. Az előkészületi mérkőzéseken elszenvedett öt vereség egyáltalán nem szegi kedvét Ivkovics Sztojan szövetségi kapitánynak és a keret tagjainak sem. Nyerni és csúcsformába kerülni ugyanis nem most kell, hanem Kolozsváron az Eb csoportmérkőzésein.

Kazanyban a négy nemzetet felvonultató nemzetközi tornán mind a németek elleni, mind az Izlanddal vívott mérkőzés olyan volt, amelyet a magyar csapat megnyerhetett volna. Ebben az esetben most szebb lenne a statisztika, mert a hét felkészülési találkozó mérlege nem 2/5, hanem 4/3 lenne. Ám mindez nem több a papír fényezésénél, mert a csapatnak most tényleg nem az a célja, hogy szakmányban nyerje meg a felkészülési találkozókat.

Azt persze senki nem vitatja, hogy egy-egy győzelem jót tenne a lelkeknek, ám Ivkovics szövetségi kapitány nem a lelkek lelkes masszírozója, hanem az Európa-bajnokságra készülő szakember. A mieink Eb-csoportbeosztását ismerve azt lehet kijelenteni, hogy a hazai pályán kosarazó románok ellen lehet esélyünk a győzelemre. A csehekkel szemben mindent bele kell adni, de ha ott nem sikerül nyerni, akkor sem dől össze a világ. Magyar férfi kosárlabda-válogatott legutóbb 48 évvel ezelőtt nyert Európa-bajnoki mérkőzést. Rég volt, szép volt. A kolozsvári csoport másik három csapata - Montenegró, Horvátország és Spanyolország - más kategóriát képvisel. Az, hogy a magyar válogatott ilyen csapatok ellen tétmeccset játszhat annak a jutalma, hogy az együttes 6/0-s mutatóval vette az Eb-selejtezőket.

Ugyanakkor óriási szemfényvesztés lenne, ha nem beszélnénk azokról a problémákról, amelyek a válogatott felkészülését övezik. Három ilyen van. Az egyik - remélhetőleg hamarosan - megoldódik, a másodikat kérdések övezik, a harmadikkal meg - jelenleg - nem tudunk mit kezdeni. Menjük akkor sorjában. A megoldható probléma az a kérdés, hogy mikor csatlakozik a kerethez a csapat legjobb játékosa, Hanga Ádám? Szíve és esze szerint is itt lenne már ő, csakhogy a feje fölött zajló spanyolországi kötélhúzás (a Barcelona és a Baskonia vitája) eddig nem tette lehetővé azt, hogy Hanga együtt készüljön a csapattal. Remélhetőleg még ezen a héten pont - jó pont - kerül a történet végére, így Hanga már a szombat-vasárnapi Izland elleni kettős mérkőzésen pályára léphet.

A második, a kérdések övezte DeAndre Kane-ügy. Az amerikai játékost tavasszal honosította a magyar szövetség. Tette ezt abban a reményben, hogy a vitathatatlanul kiváló képességekkel rendelkező kosaras a szeptemberi Eb-n a magyar válogatottban játszik. Ami nagyon fontos, hogy az MKOSZ - felkészülve minden eshetőségre - olyan szerződést kötött az amerikaival, hogyha mégsem jön, akkor kötbért kell fizetnie. A helyzet az, hogy Kane jelenleg nincs Magyarországon. A napok múlásával pedig annak az esélye is csökken, hogy az Európa-bajnokságon ott lehet a magyarokkal. Ivkovics Sztojannak 24 órával az esemény kezdete előtt kell megneveznie a végleges keretet, idő tehát még van. A Kane-ügy nem jó, de nagy hibát követnénk el azzal, ha a felkészülés közben minden percben ezen agyalnánk. Sem a játékosok, sem a szövetségi kapitány nem Kane-nel kel és fekszik. Akkor követnének el óriási hibát, ha így tennének.

A harmadik, egyben a legfontosabb, hogy a magyar férfi kosárlabdázók közül csupán Hanga Ádám játszik nívós európai bajnokságban. Miközben az izlandi válogatottban öt olyan sportoló is van, aki Olaszországban, Franciaországban, vagy Spanyolországban küzd. Ez a kérdés jelenleg a sportág férfi szakágának legnagyobb problémája. A magyar bajnokság ugyan kiegyensúlyozott és izgalmas, de egyben belterjes is, az itthon lejátszott mérkőzések többsége nem alkamas arra, hogy komoly nemzetközi tétmeccsekre készítse fel a játékosokat. Hogy ezen miképpen lehetne változtatni, az nagy kérdés, sokat segítene egy jó Eb-szereplés. A hosszú távú megoldási képletet azonban nem most fogjuk megtalálni. Viszont jó lenne előbb-utóbb egyről a kettőre jutni, hogy Kolozsvár után ne 18 év elteltével menjünk ismét Európa-bajnokságra.

Szombaton és vasárnap Székesfehérvárott a hazai közönség is megláthatja, hol tart a magyar férfi válogatott felkészülése. A királyok városában kétszer játszunk Izland ellen, majd következik az utolsó, varsói torna, ahol Lengyelország, Irán és Nagy-Britannia lesz az ellenfél. Szeptember elsején pedig Kolozsvárott feldobják a labdát a Magyarország-Horvátország Eb-mérkőzésen. 18 év után újra.