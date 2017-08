Kvangdzsuban megvédhetné a címét a Millennium-csapat

Fodor Rajmund szerint csoda volt, hogy masters vizes világbajnokságon diadalmaskodó, olimpiai bajnokokból álló magyar férfi vízilabdacsapat éppen Budapesten tudott újra összeállni.

A 40 év felettiek kategóriájában friss világbajnok játékos az M1 aktuális csatornán hétfőn arról beszélt, bár már jó néhány éve a többségük az uszodán kívül keresi az útját, óriási élmény volt számukra a budapesti esemény.

Nagyszerű érzés volt ilyen közönség előtt, teltházas hazai uszodában játszani" - mondta a kétszeres olimpiai bajnok Fodor. Hozzátette, ő már a tavalyi, rijekai masters Európa-bajnokságon is játszott, hogy felmérje, milyen erősségű a mezőny ebben a korosztályban.

"Február környékén realizálódott, hogy összeáll a Millennium nevű csapat. Az volt a célunk, hogy jól érezzük magunkat ezen az öt mérkőzésen" - emlékezett vissza Fodor Rajmund.

Azzal kapcsolatban, hogy a két év múlva, a dél-koreai Kvangdzsuban sorra kerülő vb-n várható-e címvédés, a játékos kitérő választ adott.

"Szép lenne két év múlva címet védeni, de most, hogy még friss az élmény, azt mondom, ez egyszeri és megismételhetetlen volt. Most még a korosztály legfiatalabbjai közé tartozunk, de két év múlva már lesznek nálunk ifjabbak, ebben a korban pedig már egy évet is nagyon megérez az ember" - mondta Fodor, aki szerint még tovább növeli a csapat értékét, hogy a korábbi érmek mellé kerül a masters világbajnokság aranya.

Az egykori sikerkapitány Kemény Dénes által irányított, Millennium néven szereplő gárda a vasárnap esti döntőben orosz riválist vert 16-3-ra a margitszigeti Hajós uszodában, így mind az öt meccsét megnyerve lett világbajnok.