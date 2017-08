Nem igazol új játékost Aron Pálmarsson helyére a Veszprém

Nem igazol új játékost Aron Pálmarsson helyére a Telekom Veszprém férfi kézilabdaklub - közölte a csapat új vezetőedzője, Ljubomir Vranjes.

Ljubomir Vranjes azt mondta, "a szezonban minden mérkőzést meg akarunk nyerni, és szeretnénk megtalálni az egyensúlyt a korábbi, illetve az új játékelemek között." A vezetőedző gyorsabb kézilabdát vár a csapattól. Példaként elmondta, míg korábban csak két-három gyors indítás jellemezte a mérkőzéseiket, az elmúlt héten az ehingeni felkészülési tornán 12-13 lerohanásuk volt meccsenként a veszprémieknek.

Az elmúlt hetek főleg futással és fizikai munkával teltek, a tréner értékelése szerint a roglai edzőtáborban jól teljesítettek a játékosok, akik egyre gyakrabban végeznek labdás feladatokat. Látszik, hogy fáradtak, de van még négy hetünk az első komoly megméretésig - tette hozzá a szakember.