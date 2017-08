Such György: Fontos a versenyképes magyar jégkorong

Idénynyitó sajtótájékoztatót tartott a Magyar Jégkorong Szövetség. Az eseményen bemutatták a magyar elsőosztály új névadó szponzorát, valamint a 2017-18-as kiírás csapatainak új mezét is.

Először a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, Such György ragadta magához a szót. Elmondta, hogy kilenc év után került név- és szponzorváltásra sor az elsőosztályú jégkorongbajnokságban, amely innentől kezdve Erste Liga néven fog futni. Azért esett az Erstére a választás, mert a vállalat nemzetközi szinten is elkötelezett támogatója a jégkorongnak. Kedvező anyagi feltételeket is garantálnak a Szövetségnek, mind a bajnokságot, mind a válogatottat illetően.

Elmondása szerint adottak a körülmények ahhoz, hogy egy professzionális és versenyképes hazai jégkorongbajnokságot tartsanak fenn, és ehhez meg is teszik a szükséges lépéseket, hiszen ez az érdeke mindenkinek. Ezért tervezik egységesíteni a meccsek infrastruktúráját és a megjelentetését is. Továbbá a licencrendszer is egységes lesz, és egy bizonyos minimumelvárást kell teljesíteni a kluboknak. Szeretnék a nézőket is jobban kiszolgálni, egyúttal emelni a nézőszámot. Az új arculathoz az új honlap és az új Facebook-oldal is hozzájárul.

Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint nagy megtiszteltetés érte őket ezzel a szerződéssel. Szívüket és lelküket is beleadják majd az együttműködésbe, amellett, hogy stabil hátteret fognak biztosítani a hazai hokinak. Szerinte a jégkorong az egyik legígéretesebb sportág itthon.

Továbbá azt is bejelentették, hogy a névváltástól függetlenül Szőke Álmos marad a liga elnöke, aki 2015 óta tölti be ezt a pozíciót.

A Szövetség elnöke az Origónak azt is elmondta, miért esett a választás az Erstére:

Az előző névadóval korábban éves megállapodásaink voltak, és az idő múlásával azt éreztük, hogy előnyösebb feltételeket is el tudnánk érni. Több jelentkező is volt, végül az Erste ajánlotta a legjobb kondíciókat, mint például a hároméves partnerség további kétéves opcióval, valamint a jégkorong iránti elköteleződésük.

Tervezik továbbá azt is, hogy bővítsék a ligát a jelenlegi kilenc csapathoz képest és bíznak abban, hogy az Erste Liga regionálisan is vonzó lehet a jövőben a térség hokiklubjainak.

Az Erste Liga 2017-2018-as mezőnye:

ASC Corona Brasov 2010

SC Csíkszereda

Dunaújvárosi Acélbikák

DVTK Jegesmedvék

Fehérvári Titánok

Ferencvárosi TC

MAC Budapest

UTE

EV. Vienna Capitals