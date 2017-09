A nagyszünetben három ponttal vezetnek a horvátok a kosár Eb-n

A 2016-os riói olimpián negyeddöntőt játszó horvát válogatott ellen kezdte meg Eb-szereplését Kolozsváron a magyar nemzeti csapat, amely 18 év szünet után vehet részt ismét a férfi kosárlabdázók európai csúcseseményén. A meccsnek nem a magyarok az esélyesei, mindazonáltal jó lenne a lehető legtöbbet kihozni magunkból és szoros meccset vívni ellenfelünkkel. Cikkünk folyamatosan frissül.

Azt már a sorsolás pillanatában lehetett tudni, hogy Sztojan Ivkovics együttese borzalmasan nehéz csoportba került. A horvátokon kívül a C-csoportban játszanak a végső győzelemre is esélyes spanyolok, valamint a montenegrói, a cseh és a román együttes is. Európa-bajnokságon legutóbb 1969-ben nyert meccset a magyar férfiválogatott - az olaszországi Casertában a svédeket verte meg Magyarország. Reálisan nézve Kolozsváron a házigazda román válogatott ellen lehet győzelmi esélye a mieinknek, a legjobb 16 közé jutáshoz azonban legalább még egy győzelem kellene. Ezt a csehek ellen lehet megszerezni. Maradjunk azonban abban, hogy már a románok elleni esetleges diadal is csodálatos lenne.

Ez azonban még messze van (Csehországgal hétfőn, a románokkal kedden játszunk), a horvátok keretét elnézve pedig félelmetes volt a névsor. Az Indiana Pacers játékosa, Bojan Bogdanovics például 23 pontot szórt a riói olimpia Horvátország-Spanyolország csoportmeccsén, azt a találkozót hatalmas meglepetésre 72-70-re a horvátok nyerték.

Akik azonban képesek negatív szenzációt okozni. A két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon Csehország 80-59-re verte őket a nyolcaddöntőben. A csehekkel most is találkozik majd a horvát csapat.

Ami a magyar válogatottat illeti, Sztojan Ivkovics együttese tizenkét felkészülési meccsel hangolt az Eb-re. Ebből négyet megnyert (kettőt Izland és kettőt Szlovákia ellen), nyolcat elvesztett (Lengyelország, Nagy-Britannia, Izrael, Oroszország, Izland, Németország, Csehország és Slovénia ellen), de a magyarok szövetségi kapitánya sokszor hangsúlyozta, hogy nem az edzőmeccseken, hanem az Európa-bajnokságon akar jó és eredményes játékot látni.

Fél órával a kezdés előtt a magyar szurkolók üvöltésétől volt hangos a 10 ezer néző befogadására képes kolozsvári sportcsarnok. Az érdeklődés amúgy meglehetősen visszafogott, lévén, a román válogatott a torna talán legszerényebb képességű csapata. Ezek voltak tehát az előzmények, indulhatott tehát a C-csoport nyitómeccse, a Magyarország-Horvátország összecsapás.

Első negyed: Magyarország-Horvátország 20-20

A magyar csapat az Allen, Keller, Wittmann, Hanga Vojvoda összeállításban kezdte a mérkőzést. Amely nem kezdődött jól, mert úgy kaptunk három kosarat, hogy közben három személyi hibát is begyűjtöttünk. 6-0-s horvát vezetés után Keller szép zsákolása jelentette az első magyar pontokat. Az ötödik percben Roscoe Allen triplája szépen hullott be a kosárba, erre a túloldalon Tomasnak is volt válasza szintén egy hárompontossal (5-9.)

Fogát összeszorítva küzdött a magyar csapat, jelentős erőbedobásra késztetve a horvátokat. Hanga Ádám egy szép tempóval 9-13-ra hozta fel a magyar csapatot, majd vele szemben kétszer is szabálytalankodtak - legalább a horvátok faultjai is növekedtek. Perl kosarával 3 perccel az első negyed vége előtt két pontra jöttünk fel (11-13), majd jött a negyed legszebb jelenete: Eilingsfeld János a levegőben úszva zsákolt és egyenlített a magyar csapat. 15-15, másfél perccel a negyed vége előtt.

Sőt! Hanga Ádám oldalról bevágott egy hármat, lássanak csodát, Horvátországnak időt kellett kérnie, mert a magyar válogatott 18-15-re vezetett.

Ekkor egy perc volt hátra az első negyedből, amit pedig eddig láttunk, az minden várakozást felülmúlt. Vojvoda újabb kosarával 20-15 ide, de erre már volt válaszuk a túloldalon is. Másfél másodperccel a negyed vége előtt egy igencsak véleményes szabálytalanságot fújtak be a bírók, Bogdanovic mindkét büntetőt bedobta, így az első negyed végén 20-20 volt az állás.

Második negyed: Magyarország-Horvátország 36-39

Vojvoda Dávid második kosara egyben a játékos 1000. pontja volt a magyar férfi kosárlabda-válogatottban. Vojvodának ez volt a 96. mérkőzése a nemzeti csapatban. Ferencz Csaba triplával jelentkezett, ismét a magyar válogatott vezetett 25-24-re, majd a bírók a túloldalon három másodpercet fújtak, jöhetett ismét a magyar csapat. Keller szigorú zsákolása után 27-24 ide, de a horvátok szívósan tapadtak a magyarokra. Ivkovics kapitány sokat cserélt, miközben azért könnyű kosarakat is kaptunk. A 15. percben a horvátok második személyi hibájukat gyűjtötték be, a magyar csapat neve mellett nulla állt.

Ferencz szinte önkívületben játszott, sült a keze, 31-28 ide.

A nagy tempójú mérkőzésen az is felmerült, meddig bírja erővel a magyar csapat. A görög-francia-svájci bírói hármas nem szeretett bennünket, de az olykor nevetséges ítéleteket is roppant fegyelmezetten vette tudomásul a magyar csapat. Jól szedtük a támadólepattanókat, nagyszerűen játszottunk.

A 18.percben vette vissza a sokkal esélyesebb horvát válogatott a vezetést (31-32), majd az ellenfél percei következtek. 34-37-es állásnál indult a negyed utolsó perce. Keller Ákos közeli kosarával egy pontra hozta fel Magyarországot, ekkor 24 másodperc volt hátra a nagyszünetig. Saric még bedobta a magáét, így a nagyszünetben 39-36-ra a horvátok vezettek.

Az első két negyedben a magyar válogatott játéka messze felülmúlt minden egyes előzetes várakozást. Keller Ákos volt a legjobb dobónk 6 ponttal, Hanga, Allen, Ferencz és Perl 5-5 pontot szórt. A túloldalon Bogdanovic 10, Saric 9 pontot jegyzett. Ami viszont aggodalomra adott okot, hogy Hanga kisebb a szünetben a derekát fogva bicegett be az öltözőbe.

Harmadik negyed: