Vojvoda Dávid nélkül ez a meccs már elúszott volna.

A férfi kosárlabda Európa-bajnokság C-csoportjában a második forduló nyitómeccsét is a magyar válogatott vívja. Az ellenfél Montenegró lesz, amely ennek a találkozónak az esélyese. A horvátoktól elszenvedett 9 pontos vereséget követően ismét abban bízhatunk, hogy a magyarok megnehezítik a montenegrói csapat dolgát. Kövesse velünk a mérkőzést folyamatosan frissülő cikkünk segítségével.

Pénteken az első fordulóban a montenegrói csapat azzal a spanyol válogatottal játszott, amelyet az egész Európa-bajnokság abszolút esélyesének tartanak. A hispánok számukra habkönnyű mérkőzésen 99-60-ra, azaz 39 ponttal verték meg Montenegrót. A meccset látva az embernek szinte az volt a meggyőződése, hogy a montenegrói válogatott ezt az összecsapást eleve feladta. Ezért nagyon kárhoztatni sem lehet őket, hiszen Gasolék ellen akkor sem lett volna semmi esélyük, ha ők hatan vannak a pályán, a spanyolok meg öten.

A Montenegró elleni mérkőzés előtt a legnagyobb kérdés az volt, hogy Hanga Ádám tud-e játszani. Egy órával a kezdés előtt Hanga ott melegített a pályán, majd kiderült, hogy nem lesz akadálya a játékának. Az mindenesetre nem jött jól, hogy az ellenfél feladta a spanyolok elleni meccsét. A montenegrói sajtó gyakorlatilag ízekre szedte emiatt a játékosokat, akik minden bizonnyal ellenünk akarták helyreállítani a renoméjukat. Arra lehetett tehát számítani, hogy az ellenfél teljes erőbedobással esik majd neki Sztojan Ivkovics csapatának.

Első negyed: Magyarország-Montenegró 11-14

Remek hangulatban, mintegy 800 magyar szurkoló előtt kezdődött meg a Magyarország-Montenegró mérkőzés Kolozsváron. A kezdőcsapatunk ugyanaz volt, mint egy nappal korábban, azaz Allen, Keller, Wittmann, Hanga, Vojvoda.

Amikor Hanga Ádám betakarta, azaz lesapkázta a montenegrói Djurisicset, szinte felrobbant a csarnok, olyan szép jelenet volt. Aztán Hanga a másik oldalon megszerezete az első magyar kosarat. 2 perc 50 másodperc elteltével 2-2 volt az állás, hektikusan és pontszegényen indult a meccs.

A montenegrói csapat azonnal időt kért, mert a játékuk ekkor szétesettnek tűnt. Sajnos, a mieink támadójátéka sem volt fenomenális, egymás után rontottuk el a dobásokat. Bármennyire is hihetetlen, de több mint 4 perc elteltével még mindig 2-2 volt az állás.

A kosárcsendet Djurisics törte meg egy triplával (2-5), erre egy büntetővel tudtunk válaszolni. Nem volt egy szép meccs, de ezt nem is várta senki, a küzdelem viszont elképesztő volt. Montenegró lépésről-lépsre húzott el, a 7. percben 3-8 volt az állás. Nem ment a dobás, ez a 7 perc alatt szerzett 3 pont döbbenetesen kevés volt. Ráadásul az ellenfelet sokszor csak szabálytalankodva tudtuk megállítani, a büntetőket pedig bedobta Montenegró. Mi 10 dobásból egyet értékesítettünk - ehhez nem kell különösebb kommentár.

Vojvida büntetői legalább ültek, ebbő szereztünk négy pontot, kettő perccel a negyed vége elptt 7-12 volt az állás. Majd ugyanő szép betöréssel szerzett kosarat, 9-12, kissé más lett a leányzó fekvése. A közönségen semmi nem múlt, a magyarok fantasztikus hangulatot teremtettek a csarnokban.

Idegesen játszott a montenegrói csapat is, ez volt a mi szerencsénk. Roscoe Allen büntetőivel 36 másodperccel a negyed vége előtt jöhettünk volna feljebb, de mind a kettő kimaradt. Az utolsó pillanatban Eilngsfield János duplájával 11-14 lett az állás, itt ért véget az első negyed.

Második negyed: Magyarország-Montenegró 29-39

A magyar csapat legjobbja Vojvoda Dávid volt. A második negyed az ő kosarával indult (13-14), majd ismét Vojvoda okozott megoldhatatlan feladatot az ellenfélnek, majd Perl Zoltán szerzett szép kosarat (15-17.) Ha egy picit jobban sültek volna a dobásaink, simán vezethetett volna a magyar válogatott. Todorovics betörésével 15-19, majd Hanga félkézzel szórt egy duplát.

14. perc, 17-19, nem tudtunk átlépni a tű fokán.

Olyannyira nem, hogy innetől kezdve megint csak Monetengró dobott pontot. A 16. percben már 23-17-re ők vezettek. Ráadásul Eilngsfield János ellen színészkedésért megint technikait ítéltek, mintha utaznának rá a bírók. Montenegró a második negyed második felére 10 ponttal, 27-17-re húzott el. Velük csak Vojvoda tartotta a lépést, nagyon kellett az ő hárompontosa ahhoz, hogy ne szakadjunk le végzetesen.

Az első napi horvátok elleni meccsen látottakhoz képest sokkal visszafogottabban játszott a magyar válogatott. Nem könnyítette meg a helyzetünket, hogy mind a két centerünk ekkorra 3-3 személyi hibával játszott. Kellernek és Karahodzicnak innetől kezdve minden lépésére figyelnie kellett.

Perl duplájára ráfújtak egy személyit a bírók, a büntető is bement, így másfél perccel a vége előtt 27-34 állt a táblán. Hanga Ádámnak sem ment ekkor a játék, le is ültette őt Ivkovics kapitány. Ha nincs Vojvoda talán már a meccs is eldől, de a második negyedet így is elvesztettük 25-18-ra. Így a nagyszünetben Magyarország-Montenegró 29-39.