Nagyszerű kezdés, 7 pontos vezetés Csehország ellen

A Magyarország-Csehország férfi kosárlabda Eb-mérkőzés győztese szinte egészen biztosan továbbjut a torna egyenes kieséses szakaszába. Éppen ezért ez a találkozó óriási jelentőséggel bír mind a két csapat számára. Kövesse a kolozsvári összecsapást folyamatosan frissülő cikkünk segítségével.

Kis túlzással a csoportok kisorsolása óta erre az egy mérkőzésre készült a magyar válogatott. Azt ugyanis lehetett tudni, hogy sem a spanyolok, sem a horvátok, sem a montenegróiak nem képviselnek azonos játékerőt a magyar csapattal. Ahhoz tehát, hogy meglegyen a hőn áhított továbbjutás, a cseh együttest mindenképpen le kellett hétfőn győznie a mieinknek.

A magyar játékosok a vasárnapi szünnapot követően elszántan készülődtek az összecsapásra. Abban valamennyien egyetértettek, hogy az első két mérkőzésen nyújtott gyenge dobóformát fel kell váltsa egy hatékonyabb támadójáték, miközben a védekezést is meg kellett acélozni. Nem volt tehát könnyű helyzetben a csapat, miközben azt is tudta mindenki, hogy Európa-bajnokságon legutóbb 1969-ben, azaz 48 éve nyert meccset magyar férfi kosárlabda-válogatott. Akkor az olaszországi Casertában a svédeket győztük le.

Első negyed: Magyarország-Csehország 23-16

Kezdőcsapatunk ezúttal így festett: Allen, Keller, Hanga, Vojvoda és Kovács Péter.

Vojvoda kosarával és agresszív védekezéssel kezdte a meccset a magyar válogatott. Hanga két büntetőt dobhatott, ezzel 4-0-ra húzott el a magyar csapat. Hanga itt nem állt meg, besuhintott egy triplát, ezzel 7-0 volt az állás ide - másfél perc sem telt még el. A csehek Hruban révén csaknem három perc elteltével szerezték meg első kosarukat (7-2), amire Hanga válaszolt szép tempóval, majd egy csodás magyar támadást követően Vojvoda álompasszát Allen zsákolta be. 11-2-re vezetett a magyar válogatott - eszméletlen kezdés!

A védekezésünk remek volt, nem ismertünk elveszett labdát, Allen újabb kosarával már 13-2 volt az állás ide. Hüldezetünk és néztünk, mint a moziban - hát így is lehet játszani?

Perl kezére odavertek, a labda beesett, két pont és még egy büntető is jöhetett, 16-4 ide. Ha egy üzlet beindul, Perl újabb kosarával már 20-10 ide, majd olyan varázslatos Hanga-Vojvoda támadás ment végig a pályán, amely álomszerű volt. (22-12.) Palyza triplája egy elkapkodott magyar támadás végén esett, 22-16, Ivkovics kapitány pedig azonnal időt kért. Hat pontra jött fel az addig padlón lévő cseh válogatott.

A negyedbe még belefért Hanga egy büntetője, meg egy súlyos bírói tévedés, amely után Keller kapott technikait. Mondjuk Kellernek tök igaza volt, mert dobás közben letépték a kezét. A három bíróból egy sem látta. Ezzel együtt nagyszerű játékkal a magyar csapat az első negyedet 23-16-ra nyerte meg.

Második negyed: Magyarország-Csehország

Nagy dobópárbajjal indult a második negyed, a csehek ismét hat pontra jöttek fel, de Hanga ekkor újabb triplát vágott be, ezzel a 13. percben 30-21 volt az állás. A magyar csapat hatalmas tempót diktált, a magyar közönség pedig remek hangulatot teremtett.

A 16. percben 32-25-ös állásnál Hanga egészpályás álompassza következett, amit Allen váltott pontokra. Sorozatban estek a kosarak, a védekezés ekkor háttérbe szorult.

Védekezést váltott Csehország, ez nem annyira ízlett a magyaroknak, nagyon oda kellett figyelni, mert egyre nehezebben jutottunk be a palánk alá. Ha bentről nem ment, ment kintről, Hanga úgy vágott be egy hármast, hogy még a csehek is tátott szájjal bámulták. 18. perc, 39-29-re vezettünk.