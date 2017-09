Kolozsvár, Isztambul, Tel-Aviv: A FIBA óriási mellényúlása

Bármennyire is hihetetlen, egy nappal a Magyarország-Románia férfi kosárlabda Eb-mérkőzés előtt is rengeteg jegy vár értékesítésre Kolozsvárott. A gyenge román csapat eddigi szereplése sem csigázta fel a szurkolók érdeklődését, de a FIBA is alaposan mellényúlt ennek az Európa-bajnokságnak a helyszínválasztásaival.