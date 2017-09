Élet-halál harc után a továbbjutás küszöbén

A magyar férfi kosárlabda-válogatott nagyszerű teljesítményt nyújtva 85-73-ra legyőzte Csehországot Kolozsvárott az Európa-bajnokság C-csoportjának harmadik fordulójában. Ezt megelőzően az 1969-es Eb-n, azaz 48 évvel ezelőtt nyertünk mérkőzést kontinensviadalon. A győzelem azt jelenti, hogy a magyar csapatnak esélye van arra, hogy ott legyen az Eb isztambuli nyolcaddöntőjében. Ehhez szerdán mindenképpen le kell győzni Romániát. A csehek elleni diadalt követően Perl Zoltán, Vojvoda Dávid, Hanga Ádám és Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány nyilatkozott.

"Az Európa-bajnokság előtt úgy készültünk, hogy a csehek és a románok elleni meccsünk lesz a sorsdöntő" - mondta az Origónak Perl Zoltán.

Amikor a felkészülés elején a szlovéniai tornán a csehekkel játszottunk egy felkészülési meccset, ők nyertek nagy különbséggel, a mostani meccset látva viszont kijelenthető, hogy sikerült jól elaltatnunk őket. Én nagyon régen láttam így küzdeni egy csapatot, ahogy a magyar válogatott ezen a mérkőzésen játszott. Csodálatos mérkőzés volt, köszönjük a szurkolóknak a folyamatos biztatást, nélkülük egészen biztosan nem ment volna így a játék.

Az előző, Monetengró elleni meccs nem úgy sikerült, hogy szerettük volna, így most extra motivációval léptünk pályára, hogy megmutassuk, le tudjuk győzni Csehországot. Ugyanakkor itt nem szeretnénk megállni, mert a keddi, románok elleni összecsapás is nagyon fontos lesz, azt is meg kell nyernünk, ha szeretnénk továbbjutni."

Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány a mérkőzés lefújásakor boldogan csapott a levegőbe. Nem sokkal később pedig az interjúzónában beszélt az érzéseiről. "Szavakkal nehéz kifejezni, mennyire boldog vagyok. Ami itt történt, azt csak ahhoz tudnám hasonlítani, amikor a gyerekeim megszülettek. Mindenki tudja, hogy a magyar válogatott 48 éve nem nyert Eb-mérkőzést.

A játékosaim a szívüket-lelküket kitették a pályára. Most viszont arra szeretnék mindenkit kérni, hogy úgy viselkedjünk, ahogyan ezek a srácok szoktak. Szerényen és visszafogottan. A csehek ellen mindenki a maximumot nyújtotta.

Viszont nekünk a román csapatot is nagyon komolyan kell vennünk. Mert, ha a csehek ellen nem nyertünk volna, akkor most a következő meccsről sem így beszélnénk. Büszke vagyok a srácokra."

A születésnapját ünneplő Vojvoda Dávid 18 pontot szórt. "Ennél szebb szülinapi ajándékot nem adhatott volna nekem a csapat. Extramotiváltan játszottuk végig ezt a meccset, talán azért is sikerült minden olyan, ami korábban nem. Már a Montenegró elleni vesztes találkozó után elmondtam, hogy számunkra a csehek elleni meccs igazi élet-halál ütközet lesz.

Sokszor van olyan, hogy ekkora teherrel nehezen küzd meg egy sportoló, mi azonban igazi csapatként játszva végig kezünkben tartottuk a mérkőzést.

Nem nyomott bennünket agyon a tét, pedig ezeket a meccseket nem lehet összehasonlítani egy magyarországi bajnoki- vagy kupamérkőzéssel. Boldog vagyok, hogy részese lehettem ennek a diadalnak, nagyon szeretnénk legyőzni a románokat, és elutazni Isztambulba a nyolcaddöntőre.

A 31 pontot dobó Hanga Ádám extraklasszis teljesítményt nyújtott. "Ez a kosárlabda, itt tényleg minden előfordulhat, az is, hogy mi ilyen játékkal tudunk nyerni. Hogy mennyit ér ez a győzelem? Ezt majd akkor tudjuk megmondani, ha lejátszottuk a románok elleni mérkőzést is. Senkinek nem szabad azt gondolnia, hogy az egy könnyű meccs lesz, hiszen várhatóan nagyon sok ember előtt játszunk majd, ami egészen más atmoszférát teremt. A románoké jó csapat, hazai közönség előtt fognak játszani, bár tudjuk, hogy több magyar szurkoló lesz, mint román. Föl kell készülnünk arra a meccsre is becsülettel, keményen játszanak majd ellenünk.Meg kell nézni a többi csoportot, bárki megverhet bárkit, olyan győzelmek születnek, amire senki nem számított, például Finnország vezeti a csoportját. A csapattársaimmal gyerekkorunk óta együtt játszunk, rengeteg utánpótlás-Eb-n szerepeltünk, rengeteg kudarc ért minket, B-csoportban voltunk, végre eljött a pillanat, hogy meg tudjuk mutatni ország-világ előtt, mire vagyunk képesek. Nem váltottuk meg a világot, nem az lesz, hogy megnyerjük az Eb-t. De az országnak és a kisjátékosoknak, mint nekünk igenis nagyon jó érzés. Egy biztos, a csehek elleni győzelemmel egy kis időre ráhelyeztük Magyarországot Európa kosártérképére."