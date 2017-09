Egy pontos magyar előny az első negyed után Románia ellen

Papíron a C-csoport leggyengébb válogatottja, Románia ellen játszotta negyedik mérkőzését Kolozsváron a magyar férfi kosárlabda-válogatott, amely a csehek elleni győztes összecsapást követően egy nappal a továbbjutásért lépett pályára. Kövesse velünk a kolozsvári eseményeket folyamatosan firssülő cikkünkben.

Számunkra fontos kérdés volt az is, hogy a csoportmérkőzések negyedik fordulójában miként alakul a Csehország-Montenegró mérkőzés. Ahhoz, hogy a C-csoport negyedik továbbjutó helyéért ne alakuljon ki körbeverés, Monetengrónak mindenképpen nyernie kellett. Montenegró nem botlott meg,

Montenegró-Csehország 88-75

Lejátszották csoportunk rangadóját is, amelynek az volt a tétje, hogy ki jut tovább az első helyen. A spanyolok végig kiélezett ütközetben 79-73-ra nyertek. Ezzel Spanyolország továbbra is 100 százalékos a csoportban, míg a horvátok elszenvedték első vereségüket.

Bár a hírek arról szóltak, hogy a románok elleni mérkőzésre 5000 magyar drukker is eljöhet Kolozsvárra, fél órával a kezdés előtt ennek semmi nyoma nem volt a Szamos-parti városban. A feszültségnek azonban igen. Miközben a magyar szurkolők szájából teli torokkal zúgott a "Vesszen Trianon", addig román kollégáik magyar zászlót égettek a csarnok előtti téren.

Az, hogy a magyar-román mérkőzés telt ház előtt zajlik majd, az évszázad blöffje volt. 27 év, több mint 100 nemzetközi sportesemény tapasztalatával csak azt tudom mondani, sehol nem láttam még olyan labdasport-világversenyt, ahol a hazai csapat szereplését ekkora érdektelenség kísérte volna. Azért a kezdésre összejött 6000 néző.

Ennyit az előzményekről, jöjjön most a mérkőzés.

Első negyed: Magyarország-Románia 16-15

Allen, Keller, Hanga, Vojvoda, Kovács Péter - ez volt a magyarok kezdőcsapata.

Keményen indult a meccs, egy percig egyetlen kosár sem esett. Majd Moldoveanu hintett egy hármast (0-3), az első pillanatban látszott, hogy a házigazdának ez a meccs a legfontosabb. Az első magyar kosarat Kovács Péter dobta, de újabb román tripla, majd újabb magyar dupla következett, így alakult ki a 6-4-es romáb vezetés a 3. percre.

Allen fogta a románok legveszélyesebb emberét, Moldoveanut. Allen szép zsákolása elcsendesítette a román közönséget (6-8), de 6 perc elteltével még mindig a románok vezettek. Kuti Nándor a román csapatnak szerzett kosarat (6-10), miközben a mieink nem találták a dobóformát. Moldoveanu újabb duplája után pedig 12-6-os román vezetésnél Sztojan Ivkovicsnak időt kellett kérnie.

Moldoveanu minden szerzett kosara után hergelte kicsit a közönséget, Karahodzic pedig egy büntetőt kihagyott, így 3 perccel a negyed vége előtt 12-7-re vezettek a románok. A mi ziccereink kimaradtak, volt, hogy a gyűrűből a fizika törvényeit meghazudtolva jött ki a labda. Elfogódottan játszott a magyar együttes, mintha a mieinket megbénította volna a hangulat és a tét.

Karahodzic nagyon hosszú magyar pontcsendet tört meg (9-12), de Romániának azonnal volt erre is válasza. Hanga két büntetőjével zárkóztunk (11-14), egy perccel a negyed vége előtt. Aztán Vojvoda végre bevágott egy triplát, rögtön jobb lett a hangulatunk, hiszen a magyar csapat 23 másodperccel az első negyed vége előtt egyenlített - 14-14.

Románia legott időt kért, övék volt az első negyed utolsó támadása. Török Roland a románok két büntetője közül egyet dobott be, de erre is volt válasza Hangának, aki 1 másodperccel a negyed vége előtt szerzett kosarat. A meccs folyamán most először vezetett a magyar csapat, 16-15 ide. Ezzel vége is lett az első játékrésznek.

Második negyed: Magyarország-Románia

Hanga ott folytatta, ahol abbahagyta, újabb dupla, 18-15 ide. Egyre jobban lendült játékba a magyar csapat, Hanga ellenállhatatlan volt, a következő támadásnál gól plusz fault, 21-15 a javunkra.

Calota nem dobta be 5 másodpercen belül labdát, megint mi jöttünk, Vojvoda saját támadólepattanóját tette fel, 23-15, ez már rendben volt így. A román közönség egyre elcsendesedett, a magyarok szurkolása töltötte be a csarnokot. Allen kosarával 25-17, egyre jobban játszottak a mieink, a nagyképűen mutogató Moldoveanu is csendesedett kissé, amikor tátott szájjal bámulta Keller Ákos zsákolását. Megvolt a közte tíz, 14. perc, 27-17.

A románok azonban újabb rohamra indultak, csináltak egy 7-0-s sorozatot, ezért magyar időkérés következett. Kissé szétesett a védekezésünk, kellett volna egy idegnyugtató kosár. Vojvodára ebben a tekintetben mndig lehet számítani, gól jó és fault, újta 6 ponttal vezetett a csapatunk.

Kuti Nándor egy büntető, egy dupla, már csak három az előny, minden dobott pontnak nagy jelentősége volt a meccs ezen szakaszában. Keller gyönyörűen bebúrázta a román támadót, feljavult a magyar csapat védekezése. A túloldalon Ferencz büntetői voltak pontosak, a 16. perc végén 33-27-re vezetett Magyarország.

Keller levegőben érkezve zsákolta be Vojvoda labdáját, gyönyörű volt, de Baicu megoldása sem éppen a csúnya kategóriába tartozott.