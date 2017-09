Szépségdíjas meccset játszott egymással az Európa-bajnoki címvédő spanyol és a magyar férfi kosárlabda-válogatott Kolozsváron. A klasszisokkal felálló ibériai együttes 87-64-re győzött, ami papírforma. A meccs közben történtek azonban tényleg felejthetetlenek. A nyolcaddöntős magyarok tripalesővel lepték meg a spanyokokat. Vojvodáék mínusz 20 pontról jöttek fel mínusz 5-re. A találkozó után a mérkőzés legerdményesebb magyar játékosa, Ferencz Csaba, valamint Eilingsfeld János és Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány nyilatkozott az Origónak.

Tizenhét pontot szórt a világhírű spanyol válogatottnak. Gyakorlatilag a tripláival szétdobta őket. Hogyan csinálta?

Mit lehet erre mondani? Nagyon nagy élmény volt ellenük a játék - mondta az Origónak a 17 pontot dobó Ferencz Csaba. - De nem csak a mostani mérkőzés, hanem az egész Európa-bajnokság is. Elmondhatatlan érzés, hogy a spanyol csapat ellen – akik amúgy mindig is a kedvenceim voltak – így sikerült teljesítenem.

A mérkőzés után közvetlenül megköszönte Sztojan Ivkovics szövetségi kapitánynak az elmúlt éveket. Ez azt jelenti, hogy az Eb után elköszön a nemzeti csapattól?

Bár az Európa-bajnokságon vár még ránk legalább egy mérkőzés, úgy gondoltam, hogy az egész nemzetközi sajtó előtt illő megköszönnöm Sztojannak ezeket az éveket.

Hogy mit hoz a jövő, azt még nem tudom megmondani, de mögöttem ott kopogtatnak az ajtón azok a fiatalok – Benke Szilárd, Váradi Benedek, Perl Zoltán -, akik hamarosan stabil válogatott játékosok lehetnek. Azt sem hallgathatom el, hogy az elmúlt években minden nyarat a válogatottal töltöttem. Családos ember vagyok, a szeretteimre is gondolnom kell. Soha ne mondd, hogy soha, térjünk vissza erre a kérdésre később.

Hogy látta, mennyire bosszantottuk fel a spanyolokat, amikor a meccs közben húszpontos vezetésükről tizenöt pontot ledolgozva jöttünk fel?

Alaposan megrángattuk az oroszlán bajszát. Elkezdtek szorosabban védekezni, ennek hamar meglett az eredménye. Hozzáteszem, azt is éreztük, hogy a meccsen nem pörögtek száz százalékon a spanyolok. Ez azonban semmit nem von le abból, ahogyan mi játszottunk. Tisztességes mérkőzés volt, amelyen mindenki megtett mindent a jó eredmény eléréséért.

Belülről, testközelből milyenek ezek a világsztárok?

Brutálisak mind egyénileg, mind csapatszinten. Elképesztő fizikális és játéktudással rendelkeznek. Egészen más dimenzió ellenük pályára lépni.

Soha nem játszott még hasonló képességű csapat ellen, ugye?

Természetesen nem. Náluk a világon szerintem egy erősebb együttes van, az amerikai.

A mérkőzés előtt mennyire volt beszédtéma az, hogy mi sülhet ki ebből a találkozóból?

Nézze, a horvátok ellen hattal nyertek, a másik három meccset Románia, Csehország és Montenegró ellen lehozták egy laza negyvenessel. Természetesen beszéltünk arról, hogy ellenünk mit hoznak ki magukból, úgy érzem, hogy ez a 23 pontos vereség tisztességes eredmény.

Mire számíthatunk a magyar csapattól az isztambuli nyolcaddöntőben?

Arra, hogy ugyanilyen elszántsággal lépünk majd pályára, bárki is legyen az ellenfelünk. Hogy ez mire lesz elég, azt nem tudom megmondani, de mi mindent bele fogunk adni. Egy biztos, feladni nem fogjuk, mert ez a csapat sosem adja fel.

Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány boldogan nyilatkozott. "Nekem vannak a legjobb játékosaim, a legjobb srácaim, ezt most mindenki láthatta. Köszönöm nekik ezt az öt mérkőzést, köszönöm a szurkolóknak azt, hogy itt voltak velünk és köszönöm a kolozsváriaknak a nagyszerű rendezést.

Egy nappal a meccs előtt arról beszéltem, hogy akár negyven is lehet közte, ehhez képest azt hiszem, nagyon tisztességes eredményt értünk el. Azért az nem véletlen, hogy spanyol kollégámnak menet közben kétszer is időt kellett kérnie. Elengedtük őket húsz ponttal, aztán feljöttünk ötre, ezt azért kevesen tudták volna megcsinálni. Semmiképpen nem szeretném örömjátéknak nevezni a mi teljesítményünket. Normálisan álltunk hozzá a meccshez, ez jött ki belőle. Aki látta ezt a mérkőzést, nézhette Wittmann, Ferencz Csaba, vagy éppen Tóth Norbert nagyszerű játékát. Ezek a srácok folyamatosan kapták a bírálatokat, hogy mit keresnek a magyar válogatottban. Az a pár ember, aki ezt nem értette, remélem, ma megkapta a kérdéseire a választ."

"Tényleg fantasztikus meccs volt" - mondta kérdésünkre Eilingsfeld János, aki a mérkőzés egyik legszebb kosarát szerezte, amikor három spanyolt küldött el gyufáért. "Úgy érezzük, hogy megtiszteltetés volt ekkora sztárok ellen játszani. A kezdés előtt arról beszéltünk, hogy játsszunk velük egy jó meccset, hogy a vasárnapi nyolcaddöntő előtt edzésben és jó formában maradjunk. Úgy godolom, hogy ezt a célt sikerült megvalósítani.