Ez eddig több mint szép, a szerbek csak 7 ponttal vezetnek

Mintha Kanada ellen hokiznánk, mintha a brazilok ellen fociznánk, ennek ellenére a magyar férfi kosárlabda-válogatott két negyed után csak hétpontos hátrányban van a legutóbbi olimpia és világbajnokság ezüstérmes csapata, Szerbia ellen az Európa-bajnokság isztambuli nyolcaddöntőjében. Kísérje figyelemmel a találkozót folyamatosan frissülő cikkünk segítségével.

A vasárnapi első nyolcaddöntőn Lettország lemosta a pályáról a mi csoportunkból érkező montenegrói válogatottat. A 32 pontos lett győzelem (100-68) nem is tükrözte, mekkora volt az a fölény, amelyben a lett válogatott kosarazott. A meccset mindössze 718 néző tekintette meg (legalábbis a hivatalos jegyzőkönyvben ez szerepelt), de ebben már benne volt a teremben lévő összes újságíró, takarító, labdaszedő és hivatalos ember is. A 16 ezres csarnokban ez a 718 ember eléggé nevetségesen hatott.

Sokkal nagyobb helyszíni érdeklődésre a magyar-szerb meccs sem számíthatott.

A mieink komoly arccal, de nyugodtan melegítettek, a szerbeket sem lehetetett azzal vádolni, hogy túlságosan idegesek lennének.

A magyar Himnusz alatt kissé bosszantó volt megélni, hogy a rendezők az olasz zászlót világították meg. Úgy látszik, még mindig képtelenek egymástól megkülönböztetni a két nemzet lobogóját.

Első negyed: Magyarország-Szerbia 16-24

Kuzmics kosarával indult a meccs, majd az Allen triplájával 3-2-re a magyarok vezettek. Lucsics ugyancsak triplával válaszolt (3-5), majd Jovics tört be a palánk alá (3-7). A támadásaink nem voltak gördülékenyek, a szerbek keményen védekeztek, így három alkalommal is lejárt a magyarok támadóideje. Nem véletlen, hogy 9-3-as szerb vezetésnél Sztojan Ivkovics időt kért.

Kumics zsákolása ellen nem volt sanszuk (3-12), miközben a támadásaink után a lepattanókat is a szerb hústornyok szerezték meg. Elöl pedig bevágtak mindent. A 6. percben Marjanovics faulttal együtt dobta be, 3-14, mondhatjuk, hogy beragadtunk a rajtnál. Nagyon sok triplával próbálkoztunk - mást nem is tehettünk, de ezek a dobások is pontatlanok voltak. Nem úgy Keller Ákos szép betörése és nagyszerű zsákolása - ezt tényleg öröm volt nézni, de ezzel is csak öt dobott pontnál tartottunk 6 perc alatt. Majd kilencnél, mert Ferencz Csaba káprázatos triplát dobott. Perl duplája után 16-10 Szerbiának, de még járt egy büntető - ezek szép pillanatok voltak számunkra. Perl nem adta alább, újabb dupla, 12-16, már csak négy ponttal vezettek a szerbek.

Ahogy a játékosok a meccs előtti nyilatkozataikban ígérték, egyetlen percig sem adták fel a küzdelmet. Eilingsfeld üresben kapta a labdát, zsákolt 14-18, de erre már Kuzmicsnak is volt válasza. Vojvodát nem lehetett megállítani (16-20), az első percek elfogódottsága után tényleg szépen játszott a magyar válogatott. Az első negyed 24-16-os szerb vezetéssel ért véget, nyolc ponttal vezetett a világklasszisokból álló ellenfél.

Második negyed: Magyarország-Szerbia 41-48

Keller kosarával közelítettük az ellenfelet, de Bogdanovics triplája könyörtelen volt (18-27.) Keller nagyon élt a palánk alatt, őt nem tudták tartani a szerbek, akikkel szemben továbbra is nagyszerűen helytállt a magyar válogatott.

Perl például olyan szépen dobta a hármast, mintha nem is a világ egyik legjobb csapata lenne az ellenfél. Szépen tartottuk magunkat, de ha Kuzmics egyedül maradt a palánk alatt, arra nem volt ellenszerünk. Azért a védőjátékunkban is akadt szép pillanat: Keller olyan szépen búrázta be Lucsicsot, hogy öröm volt nézni.

A 14. percben újra megvolt a közte tíz (23-33), de látszott, hogy a magyar játékosok összeszorított foggal küzdenek. Vojvoda távoli triplája gyönyörűen sikerült (26-33), majd Ferencz harcolt ki három büntetőt. Mivel mind a három bement, a magyar csapat négy pontra jött fel. 29-33 volt az állás.

Hanga a védekezésben mentett nagyot, majd Karahodzic vágott be egyet - Szerbia időt kért, mert csak négy ponttal, 35-31-re vezetett.

Ez a vártnál sokkal szorosabb állás volt, remekül játszott a magyar válogatott. Furcsa leírni, de Macavan triplája után úgy örült a szerb kispad, mintha a mindent eldöntő kosár esett volna - érezték ők is, hogy a vártnál sokkal nagyobb ellenállást fejt ki a magyar csapat. Perl rég dobott már hármast, ezt most megtette, 36-42, majd

Hanga úgy búrázott, ahogy azt álmainkban gondoltuk. 38-42, ott lihegtünk Szerbia nyakán.

Sajnos, jött két gyors szerb akció, Sztojan Ivkovics pedig - biztos, ami biztos - időt kért. Vojvoda triplájával 41-46, erre Bogdanovics válaszolt. Ezt a negyedet egy ponttal, 25-24-re a magyar válogatott nyerte meg, a nagyszünetben 41-48 volt az állás. Hanga Ádám eddig egyetlen pontot sem dobott, bízzunk abban, hogy a második félidőre ő is csatlakozik a nagyszerűen játszó csapattársakhoz. Amikor Hanga, Vojvoda, Perl, Eilingsfeld és Keller volt fent a pályán, akkor ment a legjobban a játék.

Harmadik negyed: Magyarország-Szerbia