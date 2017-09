Meccsenként 15 pontot is hozzátehetett Hangáék Eb-sikeréhez a közönség

Másfél hétig kosárlabdalázban égett az ország, még azok is szurkoltak az Európa-bajnokságon szereplő magyar férfi válogatottnak, akik nem is igazán figyelik a sportágat. Ivkovics Sztojan csapata fantasztikus teljesítménnyel bejutott a legjobb tizenhat közé, ahol végül mindössze nyolc ponttal, 86-78-ra kapott ki Szerbiától, a világ egyik legjobb csapatától. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke, Szalay Ferenc az Origónak adott interjújában elmondta: a siker a szurkolóknak is köszönhető.

A férfi válogatott Európa-bajnoki szereplése után újra divat lehet szeretni a kosárlabdát Magyarországon?

Teljesen jogos a kérdés, de azt gondolom, hogy a sportág eddig is népszerű volt itthon. Ha megnézzük a nézőszámot a bajnokságon, 1200-1500 néző jut átlagosan egy-egy meccsre, ez nagyon szép eredmény. Az Eb után viszont elkerülhetetlen, hogy még populárisabbá váljon, hiszen azok is megszerették, akiket eddig hidegen hagyott a kosárlabda. Akik mostanáig nem voltak szurkolók, azok látják már, hogy milyen emberek játszanak, hogy mennyire szerethető a csapat. Fontos, hogy fent maradjon a pozitív híre a kosárlabdának, ennek érdekében menni kell tovább, és a lehető legtöbb emberhez eljutni.

Ezt a népszerűsítést szolgálja a Magyar Kosárlabdázás Napja is?

Igen, ez egy olyan rendezvény lesz, ami a kosárlabdára irányítja a figyelmet. Idén 25 éves a magyarországi Streetball Challenge, aminek köszönhetően minden évben több száz csapat indul a versenyen, az országos körút döntőjét most is Budapesten rendezik. Azért hoztuk létre ezt a közös programot, mert a streetball is része a kosárlabdának. Nem volt ez mindig így, de mivel ebből nőtt ki a B33-as, azaz a 3x3-as kosárlabda - ami a tokiói olimpia programján is szerepel már -,úgy gondoljuk, hogy megfelelő figyelmet kell fordítanunk a streetballra is. Emellett a férfi- és a női válogatottat is ott köszöntjük majd, eljön a Harlem Wizards és NBA-játékos is érkezik majd.

Visszatérve a férfi válogatott Eb-szereplésére: árulja el őszintén, remélt-e ilyen eredményt, vagy meglepte a csapat teljesítménye?

Elég, ha visszaemlékszünk a két évvel ezelőtti Eb-selejtező eredményére, amikor csak két ponttal maradtunk le a tornáról, vagyis már akkor nagy volt a sansz egy jó szereplésre. Most annyi volt az elvárás, hogy a csoportból továbbjussunk, az nem, hogy hatból hat meccset megnyerjenek. Nem feltétlenül mondtuk ki ezt a nyilvánosság előtt, de nekünk Isztambul volt a cél, ezt pedig tökéletesen sikerült megvalósítani. Köszönet jár mindezért a magyar közönségnek is. Sokat dolgoztunk az Európa-bajnokság előtt azon, hogy a román szervezők Magyarországot válasszák meghívott csapatként a kolozsvári csoportba.Rengetegen eljöttek szurkolni, ez pedig akár 15 pontot is jelenthetett meccsenként. Ha ugyanis a közönség nem csak akkor szurkol, amikor megy a csapatnak, hanem végig, az nagyon nagy tartást ad a játékosoknak.

A közönség támogatása mellett mi volt még a kulcs, ami a nyolcaddöntőig vitte a válogatottat?

Az igazi csapatjáték. Tizenketten voltak a pályán, de tizennyolcan kezdték meg a felkészülést. Az elejétől fogva mindannyian azért dolgoztak, hogy siker legyen. Három tényező összhangja segítette a válogatottat: a magyar bajnokság erősödése, a csapatok nemzetközi szintű szereplései, valamint az, hogy nagyon jó szellemű külföldön játszó játékosaink vannak.

Ezek mind a közönség számára is jól látható tényezők, de hogyan és kik egyengették a háttérből a válogatott útját?

Ez a csapat öt éve dolgozik együtt, a szövetség pedig nyolcadik éve egy új rendszerben működik. Először egy mennyiségi programot indítottunk el, 24 ezerről 60 ezer fölöttire emeltük a kosárlabdázók számát. Vagyis megindítottuk a tömegesítést. Mellette egy minőségi program is fut, ennek eredményeként a lányaink több utánpótlás korosztályban is nemzetközi sikereket érnek el. A női válogatottnál hihetetlen munka folyik, a 16-18 éves korosztályt be tudjuk építeni a felnőtt csapatba. A fiúknál ez még nincs meg, de dolgozunk rajta. Ivkovics Sztojan már negyedik éve vezeti a férfiakat, és olyan bizalmat kapott, ami meghatározta a csapat teljesítményét. Bárki, bármilyen kritikát mondott rá, a szövetség kiállt mellette, mert tudtuk, hogy a maximumot fogja kihozni a csapatból. És igazunk is lett, mert az ő nyugalma átragadt a játékosokra is.

Ez az eredmény visszaigazolása volt az eddig végzett munkának, vagy van valami, amin a jövőben a szövetség változtatni szeretne?

Jó hír, hogy a Testnevelési Egyetemen most szeptembertől újraindul a szakedzői képzés, amivel az utánpótlás-nevelésben dolgozó edzők képzettségét tudjuk majd még magasabb szintre emelni. Emellett el kell kezdeni a fiatalok beépítését. Benke Szilárd, Váradi Benedek, Golomán György mind igen-igen jó képességűek, az ő beillesztésük a válogatottba a szövetségi kapitány feladata lesz. A honosítási kérdéssel is foglalkozunk a jövőben, nem fogunk még egyszer belefutni olyanba, mint DeAndre Kane-nel. Összességében szeretnénk megtartani azt a nyugodt, bizalommal átitatott légkört, ami idáig is segítette a csapatot. A szövetség a forrásbiztosításban is segít a kluboknak, ahol igazán kemény munka folyik, enélkül pedig nem lehet eredményes a válogatott.

Szó van róla, hogy 2021-ben Budapest is pályázzon egy férfi kosárlabda Eb-csoport rendezésére, ebben az ügyben hogy állnak a tárgyalások?

A FIBA főtitkárával beszélgettünk arról, hogyan tudnánk bekapcsolódni a torna rendezésébe. Lengyelország, Németország és Csehország szeretne pályázni közösen, keresnek egy negyedik partnert, megtisztelő, hogy ránk gondoltak. Abszolút nincs még döntés a kérdésben, kandidálnunk kell a lehetőségre. Persze nagyszerű lenne, ha a döntő is nálunk lenne, ahhoz viszont 15 ezres csarnokra van szükség, a Papp László Aréna azonban csak tízezres, így egyelőre csak csoportmérkőzéseket tudunk rendezni.