Remek hajrá után sikerrel kezdte a BL-t a Veszprém

Az előző idényben bronzérmes Telekom Veszprém idegenben, a szlovén Celje 39-31-es legyőzésével kezdte a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörét.

A BL legutóbbi kiírásában harmadik, az új idénynek új vezetőedzővel, a svéd Ljubomir Vranjessel nekivágó Veszprém jól kezdett, a végig parádézó Lékai Máté góljával megszerezte a vezetést, utána viszont rosszul folytatta.

A hazaiak egyenlítettek, majd rendre náluk volt az előny. A 8. percben 5-3 volt a Celje javára, az első játékrész közepén pedig először már három gól volt a különbség (9-6). Később is általában egy-két találattal előrébb tartott a szlovén csapat, néha pedig hárommal is vezetett, a Veszprém azonban nem hagyta leszakítani magát, s a 25. percben sikerült is utolérnie a házigazdát (14-14). Mi több: Marguc révén a vezetést is visszavette (14-15). Védekezésbeli hibák, figyelmetlenségek miatt azonban a félidő hajrája rosszul alakult, s a szünetre 18-16-os Celje-előny mellett vonulhattak el a csapatok.

A bajnoki és Magyar Kupa-címvédő veszprémiek a második félidő elején hamar utolérték a szlovénokat (18-18), majd hosszú perceken át döntetlenre álltak a felek, egészen 22-22-ig, amikor 24-22-re elhúzott a magyar együttes, de a Celje egyenlített, hogy aztán huzamos ideig iksz körüli legyen az állás.

27-27-et követően változott nagyot a meccs képe: a kapuban parádézó Mikler Rolanddal az élen a Veszprém felettébb hatékony védekezést mutatott be, amellett gyors és termékeny támadások sorát vezette, minek eredményeképpen fokozatosan ellépett a vendéglátóktól. Az 52. percben már 32-29 volt ide, az 54.-ben 34-30, az 57.-ben pedig 37-31, a találkozó vége pedig 8 gólos, 39-31-es Veszprém-siker lett a szlovén bajnok otthonában.

Eredmény, férfi BL, csoportkör, 1. forduló, B csoport:

RK Celje (szlovén) - Telekom Veszprém 31-39 (18-16)

vasárnap játsszák: HBC Nantes (francia) - MOL-Pick Szeged 19.30