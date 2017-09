A DVTK kiütötte a Viennát

A DVTK Jegesmedvék fölényes, 7-1-es győzelmet arattak az Erste Liga hétfői játéknapján a Vienna Capitals II ellen.

A legutóbbi két kiírás bajnoka erősen kezdett az első harmadban, 13:23 elteltével már 4:0 volt az eredmény: Galanisz és Magosi is eredményesek voltak emberhátrányból, majd Pavuk is betalált a 10. percben emberelőnyből, aztán Tóth is szerzett egy gólt. 4-1-gyel fordultak a csapatok a második harmadra, ugyanis a túloldalon Karitnig szépített a 16. percben. A középső játékrész csak egy gólt hozott, a finn Leppanen zörgette meg a hálót. A záróharmadban Vas szerezte meg a 6. miskolci gólt, 5 perccel a vége előtt pedig Magosi is beköszönt még egyszer.

Az utolsó percben volt még egy kis dulakodás és bunyó, valamint egy meg nem adott bécsi gól, de az eredmény nem változott, a címvédő az idei első meccsén kiszolgálta a közönséget, a vége 7-1.

A DVTK ezzel a 2., a Vienna Capitals II a 9. helyen áll az Erste Ligában.