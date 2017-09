A magyar női röplabda-válogatott három játszmában kikapott a hazai közönség előtt szereplő azeri csapattól Bakuban, az Európa-bajnokság pénteki nyitófordulójában.

Eredmény:

A csoport, 1. forduló:

Azerbajdzsán-Magyarország 3-0 (23, 14, 16)

Baku, Nemzeti Tornacsarnok, 4000 néző, v.: Jan Krticka (cseh), Jacobus Nederhoed (holland)

A találkozó csúszással kezdődött, mivel a címvédő orosz és az ukrán csapat összecsapása ötszettesre húzódott, majd következett a megnyitó. Némileg érthetetlenül az ünnepség közepére érkezett a csarnokba a magyar és azeri együttes, és a játékosok a pálya szélén állva hallgatták Yaqub Eyyubov miniszterelnök-helyettes beszédét.

A két válogatott két éve a kontinensviadal utolsó, antwerpeni csoportmérkőzésén találkozott, az akkor 28 év szünet után Eb-szereplő magyarok nagy bravúrral nyertek, és így tovább is jutottak. Most a több visszatérővel - köztük a világsztár Natalja Mammadovával - megerősödött hazaiak voltak az esélyesek, akik idén selejtezőcsoportjukból szettveszteség nélkül, többek között az olimpiai negyedik hollandokat is legyőzve jutottak ki a világbajnokságra.

A bakui Nemzeti Tornacsarnokban, annak ellenére, hogy több ezer hazai drukker gyúlt össze, tökéletesen lehetett hallani a magyar szurkolókat, akik a kihelyezett zászlók alapján Mezőmegyerről, Újpestről, Nyíregyházáról, Tatabányáról, vagy éppen Londonból utaztak a Budapesttől több mint két és fél ezer kilométerre lévő azeri fővárosba.

Az első játszmában a látványos ütőerő és magasságbeli fölényben lévő azeriek nagy lendülettel kezdtek, de a magyarok gyorsan összekapták magukat, és egyenlítettek. Majd a vezetést is megszerezték, Bokorné Liliom Rita bombája után (8-11) pedig időt kért Faig Garajev szövetségi kapitány. A hazaiak nem igazán találták a ritmust, a második technikai szünethez így ötpontos magyar előnnyel érkeztek el a csapatok (11-16).

Alberto Salomoni azonnal reagált az első magyar megtorpanásnál (16-19), de a hazaiakat ekkor már ismét lendületbe jöttek, az olasz mester pedig újra időt kért. Szakmáry Gréta egymást követő két pontjával háromra nőtt a különbség, majd Dobi Edina ziccert rontott, de Liliom újra jókor eresztett el egy hatalmas ütést, igaz, rögtön azután hosszan szervált (20-22). Ezt követően sorozatban négy hazai pont következett, azaz szettlabdához jutott az azeri csapat: az elsőt Dobi hárította, a másodiknál Polina Rahimova hajszálpontos labdájára viszont már nem volt ellenszer.

A második felvonás hasonló kezdést hozott: az azeriek könnyedén szerezték a pontokat, törvényszerű volt az időkérés (7-3). A magyarok mintha kissé elfáradtak volna, de elsősorban Szakmáry gyönyörű ütéseinek köszönhetően nem szakadtak le "beláthatatlan" távolságra (13-8). Aztán kiegyenlítettebbé vált a játék, a vendéglátóknak viszont elég volt rövid időre magasabb fokozatba kapcsolniuk, és máris úgy tűnt, elúszott a magyarok számára a szett (19-12), és sima is lett a befejezés.

A harmadik játszma elején az azerieken már érződött a felszabadultság, a magyarok viszont kőkeményen küzdöttek minden pontért, minimális hazai előnynél jött a technikai idő (8-7). A hazaiak fokozatosan léptek el, a második szünetben már megnyugtató volt számukra az előny (16-11). Így könnyedén jutottak el a befejezésig, és végül rendkívül magabiztosan nyertek.

A magyarok szombaton 16 órától a lengyelekkel, vasárnap 18.30 órától pedig a németekkel játszanak, a csoportból az első helyezett közvetlenül a nyolc közé kerül, míg a második és harmadik a negyeddöntőbe jutásért léphet pályára.