Soha nem látott harc indul a trófeákért a férfi pólósoknál

A Bajnokok Ligája selejtezői már zajlanak, de hivatalosan szombaton, a Benu Magyar Kupa selejtezőivel kezdődik meg a szezon a férfi vízilabdázóknál. Bár a bajnokság csak október 4-én rajtol, érdemes megnézni, milyen változások voltak a keretekben, mely csapatok az esélyesei a 2017/18-as magyar pólócsatának.

Talán nehéz lenne vitatkozni azzal a kijelentéssel, hogy a tavalyi szezonhoz hasonlóan ismét a Szolnoki Dózsa, a ZF-Eger, az A-Híd OSC-Újbuda és az FTC-PQS Waterpolo lehet a bajnoki cím, illetve a hazai kupasorozat legnagyobb esélyese, legalábbis az előzetes erőviszonyok alapján. Maximum annyi a változás, hogy a Fradi még erősebb lett, így akár a fővárosi zöld-fehér csapat meglepheti a tavalyi bajnok Szolnokot is.

A bajnoki és BL-címvédő szolnoki együttes három távozóját – Varga Dénes, Vámos Márton és Hugo Crousillat – három érkező követte Milos Csuk, Zalánki Gergő és Bátori Bence személyében, így nagy valószínűséggel alapjaiban nem fog megváltozni a Szolnoki Dózsa játéka a következő szezonra sem.

Előre nehéz lenne megmondani, hogy a távozók vagy az érkezők névsora az erősebb, de annyi bizonyos, hogy a címvédőt nehéz lesz letaszítani a trónról. Így vélekedik az egy OSC-ben töltött szezon után Szolnokra került Zalánki Gergő is, aki a klub honlapjának beszélt a célokról.

Mindenki tudja, hogy egy ilyen csapatnál mik a célok. Nemcsak hogy döntőbe kerülni mindenhol, ahol elindulunk, hanem lehetőség szerint megismételni a tavalyi eredményeket.”

Az OB I játéknapjai A szezon október 4-én kezdődik. A játéknapok: 2017. október 4., 7., 11., 21., 28., november 4., 18-19., december 16-17., 2018. január 20., 27-28., 31., 2018. február 3., 21., 24. és az alapszakasz utolsó fordulója, amelyet február 24-én rendeznek. A középszakaszt 2018 márciusában és áprilisában bonyolítják le, a rájátszás első fázisára (2018. április 25., május 2., 5.) április végén és május elején kerül sor, míg a másodikat május végén (2018. május 12., 16., 19., 23., 26.) játsszák le. A versenykiírás megjegyzi, hogy a férfi Ob I játéknapjait módosíthatják, amennyiben a válogatott nemzetközi programjával ütközik.

A ZF-Eger férfi csapatánál is inkább az állandóságra szavaztak, a Szolnokhoz hasonlóan a három távozó mellett három új játékos érkezett. Erdélyi Balázs az OSC-ben folytatja pályafutását, az olimpiai bajnok Milos Csuk Szolnokon, míg Borisz Vapenszki a görög bajnok Olympiakosz Pireusznál. Ami az érkezőket illeti, Marko Avramovics a Ferencvárost hagyta el a tavalyi ezüstérmes kedvéért, az ugyancsak szerb Sztrahinja Raszovics a spanyol CNA Barcelonetától érkezett, míg a három igazolás közül talán a legnagyobb névnek a görög Angelosz Vlahopulosz tekinthető, aki idén az olasz Possilipo Napoliban játszott, korábban hosszú időn át az Olympiakosz Pireusz alapembereként tekintettek rá. Összességében elmondható, hogy ha Egerben minden összeáll, akkor a bajnoki cím egyáltalán nem elérhetetlen célkitűzés.

„A magunk részéről azt biztosan elmondhatjuk, amennyiben sikerül teljesíteni az idei célkitűzéseket is, akkor már előre borítékolható egy újabb felejthetetlen szezon. De, hogy a sikerek megszülessenek, ahhoz elsőként nagyon sok munkát kell elvégezniük az együttes tagjainak, no meg persze a taktikai elképzeléseken is sok múlik majd. Az hogy milyen lesz a csapat, már nyilvánvalóan meg van a fejemben, ami természetes dolog, hiszen amióta Egerben ilyen magas szinten működik a vízilabda, minden szurkoló győzelmeket vár tőlünk” – mondta Dabrowski Norbert, a ZF-Eger vezetőedzője a klub csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Három fronton is harcba indulnak az OSC vízilabdázói, és mindenhol szeretnének a legjobbak lenni. A BL-ben az első lépéseket megtették - mind a négy mérkőzését megnyerte az első selejtezőkörében –, a hétvégén a Magyar Kupában tehetik meg ugyanezt. Az OSC új edzővel és megújult játékoskerettel vág neki a következő szezonnak.

A klubtól öten távoztak, Slobodan Nikic, Német Toni, Bátori Bence, Nagy Ádám és Zalánki Gergő, s a helyükre ugyanennyien érkezetek.

Három magyar, Erdélyi Balázs Egerből, Tóth Márton a Ferencvárosból, Kolozsi Marcell pedig Pécsről érkezett a fővárosba. Mellettük a Brescia két szerb légiósa jön Újbudára az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok Sava Randelovics, valamint Nemanja Ubovics személyében.

„Az OSC negyedik éve mindenhol az aranyért száll harcba, bár eddig nem sikerült nyernie. Idén is elképzelhetőnek tartom akár a BL-győzelmet is, de a legfontosabb, hogy ne legyen olyan meccs, amikor úgy jövünk ki a vízből, hogy nem volt esélyünk” – mondta az M4 Sportnak Bisztritsányi Dávid.

Az OB I lebonyolítása A lebonyolítás nem változott, így a két nyolcas csoportban zajló alapszakaszt követően a két csoport 1-4. helyezettjei a középszakasz felső-, 5-8. helyezettjei az alsóházban folytatják. Az együttesek az alapszakasz-mérkőzéseiken szerzett összes pontjukat magukkal viszik, a lőtt és kapott gólokat viszont törlik.

A középszakaszban nyolc fordulót rendeznek, s a végeredmény alapján következhet majd a bajnoki rájátszás, amelyben a legjobb négy folytatja az érmekért. A középszakasz legjobbja a negyedikkel, a második a harmadikkal játszik.

Az együttesek a rájátszás első körébe magukkal viszik az alap- és a középszakaszban elért egymás elleni eredményeiket. Ezekkel együtt tartanak a párharcok az egyik fél hetedik pontjáig, ugyanakkor döntetlennel nem érhet véget mérkőzés: ez esetben büntetők következnek, így kizárólag három ponttal lehet gazdagodni.

A rájátszás második körében már a helyosztókat bonyolítják le, itt az egyik fél második győzelméig tartó párharcokat rendeznek, kivéve a finálét, ahol három siker kell a bajnoki címhez.

A legnagyobb átalakuláson az elmúlt szezont a 4. helyen befejező Ferencváros ment át a nyáron: heten távoztak, heten érkeztek. Az olimpiai bajnok Varga Dénes, a világbajnok Vámos Márton, az Európa-bajnok Manhercz Krisztián, két szerb világklasszis, Slobodan Nikic és Nikola Jaksic, valamint fiatal tehetségek, Német Toni, Sedlmayer Tamás. Az FTC-ben így hat olimpiai bajnok szállhat vízbe.

„Elindultunk egy úton, de úgy érzem, még az út elején járunk. Nagyon sok munka kell még, hogy mindenki tudja a helyét, és minden úgy működjön, ahogy egy ilyen csapatban működni kell” – mondta a Ferencváros honlapjának a csapat edzője, Varga Zsolt.

Nem túlzás tehát azt mondani, hogy soha nem látott harc lehet idén a bajnoki és a Magyar Kupa elsőségért, minden idők egyik legerősebb OB I-ében. A már említett négy csapat mellett akár a PannErgy-Miskolci VC, a ContiTech Szeged-Diapolo, a RacioNet-Honvéd, vagy éppen a VasasPlaket is képes lehet meglepetésekre.

A BENU férfi Magyar Kupa csoportmérkőzéseit Miskolcon, Szolnokon, Budapesten és Kaposváron rendezik, amely után nyolc csapat küzdhet tovább a trófeáért. Az MK-ban ezúttal tizenhét csapat szerepel, a 16 OB I-es együttes mellett az előző szezonban búcsúzó KSI is nevezett. Az együttesek három négyes és egy ötös csoportban küzdenek, a szombat-vasárnap esedékes meccsek után pedig a csoportok első két helyezettjei jutnak be a negyeddöntőbe.

BENU férfi Magyar Kupa, csoportkör, Szeptember 23–24.

A-csoport, Miskolc: ZF-Eger, PannErgy-MVLC, PVSK-Mecsek Füszért, Tatabánya, Metalcom-Szentes

B-csoport, Szolnok: Szolnoki Dózsa, VasasPlaket, UVSE, KSI

C-csoport: Kőér utca: A-Híd-OSC-Újbuda, MKB-Euroleasing-BVSC-Zugló, RacioNet-Honvéd, Debrecen

D-csoport, Kaposvár: FTC-PQS, Kaposvári VK, ContiTech-Szeged, AVUS

Férfi vízilabda OB I: a 2017–2018-as szezon csoportbeosztása:

A-csoport: Szolnoki Dózsa, FTC-PQS Waterpolo, MKB-Euroleasing-BVSC, VasasPlaket, Kaposvári VK, Debreceni VSE, UVSE, AVUS Szombathely

B-csoport: ZF-Eger, A-Híd OSC-Újbuda, PannErgy-Miskolci VC, ContiTech Szeged-Diapolo, RacioNet-Honvéd, PVSK Mecsek-Füszért, EBP Tatabánya, Metalcom-Szentes