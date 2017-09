A magyar röplabdás lányok vasárnapi mottója: all in

Alberto Salomoni szövetségi kapitány szerint minden dicséretet megérdemel a magyar női röplabda-válogatott, amely szombaton 3-1-re kapott ki az Európa-bajnokság csoportküzdelmeinek második fordulójában a lengyel csapattól.

"Ma minden dicséret megilleti a csapatot, amire készültünk, szinte teljes egészében sikerült megvalósítanunk. A tegnapihoz hasonlítva előreléptünk harci szellemben, védekezésben, blokkolásban, utóbbiban kifejezetten jók voltunk ma" - nyilatkozta a bakui összecsapást követően az olasz szakember, aki megjegyezte, még mindig kicsit okosabban kellene játszania az együttesnek, mely az első és a negyedik játszmában is jelentős előnyt adott le.

Hozzátette, a végjátékban sokkal nyugodtabbnak kell lennie a válogatottnak: "Türelmesen kell játszani, nem kell erőltetni a befejezéseket, meg kell várni a tökéletes pillanatot" - fogalmazott.

A magyarok vasárnap a németekkel játszanak, s csakis győzelemmel marad esélyük a továbbjutásra. Két éve Antwerpenben a németek elleni összecsapás jelentette a végállomást a magyarok számára, idén májusban két felkészülési mérkőzésen találkoztak egymással a felek, Münsterben 3-1 lett a hazaiak javára, majd Oldenburgban 3-0, igaz, ott játszottak egy negyedik játszmát is, ami magyar sikerrel zárult.

"Holnap "all in" megyünk. Meg kell maradnia ennek a tűznek és az erőnek, a maihoz hasonló mérkőzésre számítok" - mondta Salomoni, aki évekig dolgozott Németországban, volt a válogatottnál is.

A csapatkapitány, Bokorné Liliom Rita kisebb sérüléssel játszotta végig a találkozót, s várhatóan a németek ellen is így kell pályára lépnie.

"Nyerni akartunk ma, de a végjáték valahogy mindig kicsúszik a kezünkből. Egyszerűen amikor vezetünk, megnyugszunk és leülünk, pedig ugyanúgy kellene kaparnunk a végén is. Valamit már be kellene fejezni, mert azt gondolom, ez benne van a csapatban" - mondta.

Tálas Zsuzsanna a negyedik szett hajrájában sérült meg, az ő szereplése kérdéses a sorsdöntő összecsapáson.

"Egy blokknál rosszul érkeztem és kifordult a bokám. Ha a kezemre jött a labda, nem volt gond, de nem igazán tudok irányt váltani - mondta a magyarok feladója. - Ez már sokkal jobb volt, mint a tegnapi, a lengyelek játéka talán jobban is fekszik nekünk, ráadásul nem is voltak olyan jók, igaz, szerintem nem ránk készültek, nekik ez egy kötelező győzelem volt."

Hozzátette, talán el lehetett volna csípni a lengyeleket, de újra nagy előnyt engedtek ki a kezükből. "Ebben kell fejlődnünk a jövőben. Láthatjuk, hogy a topcsapatok ebben igazán jók, minimalizálják a kihagyásaikat, így szinte végig képesek magas szinten játszani."

Tálas Zsuzsa bízik benne, hogy pályára léphet a németek ellen: "Olyan játékkal szeretnénk zárni ezt az Európa-bajnokságot, amely méltó hozzánk és a magyar röplabdázáshoz is."