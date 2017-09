Vojvoda Dávid: Készen állunk a nagy dolgokra

A Szolnoki Olaj KK kosárlabdacsapata szerda este Törökországban az óriási hajrának köszönhetően továbbjutott a Trabzonsport ellen a FIBA Europe Cup sorozatban. A sikerről és a további célokról Vojvoda Dávid beszélt az Origónak.

Gratulálunk a továbbjutáshoz! Ugyan a meccs előtt azt mondta, győzni mennek Törökországba, de azért gondolom, nem csalódott.

Amiért mentünk, az megvan és ez a lényeg. Nagyszerű meccs volt, őszintén szólva 30 percig uralták a játékot a törökök és magabiztosan vezettek, de az utolsó tíz percben kitettük szívünket lelkünket a pályára és sikerült visszajönnünk. Erre ők szerencsére elbizonytalanodtak, mi pedig egy-két jó egyéni döntéssel, valamint kiváló csapatmunkával vissza tudtunk kapaszkodni. A Europe Cup egyik legnagyobb csapatát tudtuk búcsúztatni, előzetesen mindenki őket tartotta az esélyesnek.

Az előző meccsen a Trabzon parádésan triplázott. Készültek erre külön?

Próbáltunk, de így is rengeteget dobtak rá. Szerencsére az utolsó percekben már nem tudtak mit kezdeni a védekezésünkkel. Készültünk, de nagyon jó támadójátékosokból állnak, nehéz volt védekezni. Az elején nem is tudtunk velük mit kezdeni, az első meccsen is emberről dobálták be a hármasokat, de a végjátékra most is elfogytak szerencsére. Az utolsó másodpercben is volt egy kísérletük, de hálistennek kimaradt és így mi jutottunk tovább.

Mi játszódott le a fejekben, amikor a török csapat 23 pontos előnyben is volt a 3. negyedben, és a negyedikre is tizenkilenccel fordultak?

A csapatmunkát kell kiemelnem. Nem pánikoltunk, hiszen "csak" tízen belülre kellett kerülnünk. Egyetlen percig sem adtuk fel, erre a társaságra idén ez jellemző lesz, meghalunk a pályán, nincs elveszett labda. Elhittük, hogy lehet keresnivalónk, 2-3 perc alatt a különbséget el lehetett tüntetni. Percről perce akartunk haladni, nem sietni, és végül a mi taktikánk jött be. A végjátékban kicsit elment az önbizalmuk ahogy közelítettünk, el is izgulták. Jót is tett ez a társaságnak, biztosan összekovácsol majd minket.

Minek köszönhető ez a 4. negyedbeli erő, ami az első és a második meccsen is megvolt?

Először is kell egy jó erőnléti edző. Mindenki jó fizikai állapotban van, nem fáradtunk el az utolsó percekben sem idegenben, sem hazai pályán. Ráadásul mindig a végsőkig fogunk küzdeni. Fontos az is, hogy jó most a közösség a légiósok és a magyarok között, ami az elmúlt években nem mindig volt így.

Svéd csapat jön a következő fordulóban, mit kell róluk tudni, mivel készülnek ellenük?

Nem ismerjük őket egyelőre túl jól, papíron gyengébbek, mint a Trabzon. A svéd stílus elég kellemetlen, nagy nevű játékosuk nincs, egy amerikai légiósuk van összesen. Kőkemény, fizikális meccsre számítunk. Itthon természetesen a győzelem lesz a cél, valamint az, hogy minél nagyobb előnyt építsünk ki a visszavágóra. A kötelező meccsek a legnehezebbek, de mi készen állunk majd.

Szombaton kezdődik a Szolnoknak a bajnokság, mi a cél ott, illetve a Europe Cupban?

A bajnokságban az, hogy a Szolnok visszakerüljön méltó helyére. Tudjuk, hogy kemény lesz, más csapatok is nagyon jól erősítettek, színvonalas bajnokságra van kilátás. Az biztos, hogy az első háromban lesz a helyünk és bizakodó is vagyok.

A Europe Cupban eredetileg a Final4 volt a merész álom, de most megmutattuk, hogy versenyképes a csapat és akár elérhető is lehet, készen állunk a nagy dolgokra. Innetől kezdve remélhetőleg sokáig szerda-szombat menetrendje lesz a csapatnak, de erre is fel fogunk készülni.