A hétvégén is fújhat kézimeccset olyan bíró, aki ellen eljárás folyik

Dr. Kersch Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkár-helyettese a Sport TV Mai helyzet című műsorában beszélt a kézilabda-mérkőzésekkel kapcsolatos vesztegetésekről. Elmondta, a szövetség megkereste az ügyészséget, hogy adjon ki adatokat, mert így például olyan bírók is vezethetnek meccseket, akik ellen nyomozás folyik. Választ azonban még nem kapott.

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) nyáron feljelentést tett, mert pletykák terjedtek játékvezetőkről, pénzekről, sportvezetőkről. A nyomozás most is zajlik, az érintettek nevét nem hozták nyilvánosságra, a gyanúsítottak száma jelenleg kilenc. A szövetségtől dr. Kersch Ferenc főtitkár-helyettes beszélt a kialakult helyzetről.