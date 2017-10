Új szezon, régi remények: címvédésre hajt a Győr a BL-ben

Két nappal a dán Midtjylland elleni nyitómeccs előtt sajtónyilvános edzést tartott a Bajnokok Ligája címvédő Győri Audi ETO női kézilabda csapata. A gyakorlás megtekintése mellett interjúkra is jutott idő, így a világ egyik legjobb játékosa, Görbicz Anita, a nyáron érkező Anja Althaus, az előző szezon négyes döntőjének legértékesebb játékosa, Nykce Groot, valamint a csapat edzője, Ambros Martín nyilatkozott az Origónak.

Örökérvényű tézis, egy címet mindig könyebb megnyerni, mint megvédeni. A Győri Audi ETO női kézilabdacsapata most mégis megpróbálkozik azzal feladattal, amely 2013-ban és 2014-ben már sikerükt neki. 2017-ben címvédőként vág neki az idei Bajnokok Ligája küzdelmeinek. Ki ne emlékezne Görbiczék szeznzációs menetelésére a májusi Final Fourban, ahol az elődöntőben szó szerint lelépték a montenegrói Buducnost Podgoricát (26-20), majd egy végletekig kiélezett döntőben, végül hoszabbításban múlták felül a macedón Vardar Szkopjét és ültek fel Európa (és ezzel a világ) kézilabdatónjára.

A Győr az idei BL-szezonban is ott van a végső győzelemre esélyes együttesek között, de hogy jelent-e esetleg plusz terhet a játékosoknak, hogy címvédőként kell majd hétről hétre pályára lépniük, azt a klub és a magyar kézilabdasport ikonjától, Görbicz Anitától kérdeztük.

"Egyáltalán nem, nem gondolunk az előző szezonra. Készen állunk az idei megmérettetésekre, mind támadásban, mind védekezésben megvan a taktikánk. Mindenki remek formában van, minden adott, hogy ismét egy remek szezonunk legyen.

Sajnos nem mindenki, Tomori Zsuzanna ugyanis a válogatott Fehéroroszország elleni meccsén, Jana Knedlikova pedig edzésen sérült meg súlyosan, így rájuk idén már aligha számíthat Ambros Martín.

"Meg fogjuk érezni a hiányukat, hiszen Zsuzsi védekezésére nagy szükségünk lett volna, illetve Kneidlikova kiválásával csupán Bódi Bernadett maradt az egyetlen igazi jobbszélsőnk" - mondta a spanyol mester, majd így folytatta. "Sajnos elég rövid a kispadunk, ráadásul Anne Mette Hansen is hosszú időre kidőlt, és az előző évhez hasonlóan idén is nehéz csoportba kerültünk. Így az egészséges játékosok mindegyikétől a maximumra lesz szükség a mérkőzéseken, nem félek azonban, hiszen a világ legjobb kézilabdázói vannak a csapatunkban."

A szakma véleménye alapján például a világ legjobbja is, hiszen a Final Four MVP-jének Nykce Grootot választották a Papp László Arénában."Életem egyik legboldogabb időszaka volt a mostani nyár, a döntőt követő napokban is csak nehezen hittem el, hogy megnyertük a Bajnokok Ligáját. Az egyéni elismerés már csak hab volt a tortán, amellett persze, hogy hatalmas megtiszteltetésként éltem meg és még inkább kemény munkára ösztönöz. Most viszont már csak az új szezonra koncentrálnuk, megízleltük a győzelem ízét, tudjuk milyen érzés megnyerni egy ilyen rangos trófeát és szeretnénk újra átélni."

"Nyilván mindenki minket akar majd legyőzni, ez a bajnokok kiváltsága, de nem hiszem, hogy bárki is megijedne ettől a kihívástól, sőt, inkább bizonyítani akarunk, hogy nem véltlenül nyertük meg a sorozatot."

De vajon kik lehetnek idén a Győr legnagyobb ellenfelei, átrendeződtek-e az erőviszonyok Európa kézilabda-térképén? A kérdésre Ambros Martín válaszolt.

"Sok minden történhet egy csapattal a szezon során, elég csak az imént említett sérüléselet említeni. De a keretek összetételét, az igazolásokat és a nemzetközi tapasztalatot figyelembe véve a CSM Bukarest, a Vardar Szkopje és a Rosztov a favorit a négy közé jutásért, remélhetőleg velünk egyetemben. De a Metz, a Midtjylland és a Ferencváros is meglepetést okozhat, óriási dolog lenne például, ha két magyar csapat is kvalifikálná magát a legjobb négy közé."

Az már biztos, a biztonsági szolgálaton és rendfenntartó erőkön kívül alighanem mindenki örülne egy olyan Final Fournak, ahol nem csak egy magyar csapat érdekelt, két sportaréna is kevés lenne a szurkolók befogadására.

A Vardar elleni döntőben a macedónok legjobbjának a hat gólt dobó Anja Althaus bizonyult, a német beállós az elveszített döntő után könnyeivel küszködve jelentette be visszavonulását a finálét követő sajtótájékoztatón. Az élet azonban átírta a terveit, a győriek megkeresésére nem tudott nemet mondani.

"Teljesen padlón voltam az elveszített döntő után, akkor és ott tényleg azt éreztem, hogy nincs tovább. Sokan próbáltak meggyőzni a folytatásról, de megvoltak már a terveim a kézilabdát követő életre, így abszolút komolyan gondoltam a visszavonulásomat. Aztán gyakorlatilag a semmiből érkezett a Győr ajánlata, ami keresztülhúzta a számításaimat. Voltak más megkereséseim is, de amikor a világ legjobb csapata szeretne leigazolni, az azért gondolkodóba ejtett. Szerencsére több ízben volt szerencsém tapasztalni, hogy a szurkolók micsoda hangulatot képesek teremteni a lelátókra és hogy Magyarországon mennyire imádják az emberek a kézilabdát. Ezt pedig csak tetézte, hogy szinte minden poszton klasszisok vennének körül a csapatban, így meggondoltam magam és igent mondtam."

Az extravagáns külsejű játékos hiányposztra érkezett, így vele egészen biztosan erősödött a címvédő. Hogy mennyire, az majd csak a szezon végén derül ki, mindenesetre az első BL-meccsből már lehet következtetéseket levonni.

A Midtjylland elleni találkozót szombaton 19.30-kor rendezik a győri Audi Arénában, a mérkőzést az Sporttelevízió élőben közvetíti, oldalunk pedig helyszíni tudósítással és nyilatkozatokkal jelentkezik majd.