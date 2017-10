Őrült meccsen játszott döntetlent a Szeged a BL-címvédő ellen

Hihetetlenül izgalmas mérkőzésen 26-26-os döntetlent ért el a MOL-Pick Szeged csapata a Bajnokok Ligája címvédője, a Vardar Szkopje ellen a BL A-csoportjának 4. fordulójában.

A szegediek hetedszer találkoztak a Vardarral tétmérkőzésen: négy vereség és egy győzelem mellett ez volt a második döntetlen.

Eredmény,

férfi BL, csoportkör, 4. forduló, A csoport:

MOL-Pick Szeged - Vardar Szkopje (macedón) 26-26 (14-13)

a Szeged gólszerzői: Buntic 5, Skube 4, Gaber, Källman 3-3, Sostaric, Sigurmannsson, Zsitnyikov, Balogh Zs., Bodó 2-2, Gorbok 1

A hazaiak közül Jonas Källman, Bodó Richárd és Balogh Zsolt betegen, Matej Gaber sérülten vállalta a játékot, Bánhidi Bence mandulagyulladás miatt nem léphetett pályára és hiányzott a keretből Pedro Rodríguez is. A Vardarnál csak az irányító Igor Karacic játékát nélkülözték.

A Veszprém korábbi kapusa, Sterbik Árpád bravúrjai ellenére tartotta a lépést esélyesebb ellenfelével a Szeged, és csakhamar hazai oldalon José Manuel Sierra is bemutatott néhány nagy védést.

Az eredményes szegedi támadásoknak és a szigorú védekezésnek köszönhetően sikerült a fordítás, és egy ideig rendre két góllal vezetett az előző idényben BL-negyeddöntős csongrádi együttes (9-7).

Néhány elhibázott lövés után tovább nőtt a különbség (13-10), mert a Szeged remek védekezése miatt öt percig nem szerzett gólt a macedón együttes. A hajrá kapkodó játékot hozott mindkét oldalon, a Vardar egyenlített, de a szünetben ismét a hazaiak vezettek (14-13).

A második félidő is nagy küzdelmet, kemény játékot és szoros állást hozott. Szegedi oldalon a szlovén Stas Skube továbbra is remekül irányított és pontosan szolgálta ki beállóban Matej Gabert.

A vendégeknél a horvát Luka Cindric vállalkozott leggyakrabban, a házigazdáknál viszont sokkal jobban eloszlottak a kapura lövések (19-16). Emberelőnyben a montenegrói Vuko Borozan góljaival megint felzárkózott a BL-címvédő, de Sierra két büntetőt is kivédett. A játékvezetők négyszer sújtották kiállítással a magyar csapatot, azonban ez sem törte meg a játékosokat.

A hajrában a horvát Denis Buntic bátran és pontosan célzott, a Szkopje azonban villámgyorsan ledolgozta kétgólos hátrányát, és bár 5-4-nél vezetett utoljára, egy pontot így is elvitt.

A Vardar - és egyben a mezőny - legeredményesebb játékosa Borozan volt nyolc góllal, Cindric hétszer talált be.

A szegediek jövő szerdán Borbély Ádám kapus csapata, a lengyel Orlen Wisla Plock otthonában folytatják BL-szereplésüket.