Gumicukor az újságíróknak, nagy verés az Alba Fehérvárnak

Közel háromezer néző előtt, jó hangulatban kapott nagy verést a bajnoki címvédő Alba Fehérvár, de a az eredményjelző zsinórját legalább senki nem vágta el. A Falco 94-66-ra nyert, ez a különbség pedig még akkor is meghökkentő, ha tudjuk, hogy a Fehérvár csapata sérülések miatt három kulcsjátékosát nem tudta nevezni a mérkőzésre.

Profitálhat-e a magyar férfi kosárlabda bajnokság a válogatott Európa-bajnoki sikereiből? Nő-e a nézőszám, játszanak-e fiatalok, és játszanak-e egyáltalán a magyarok? Ezek voltak a szeptember végén rajtoló pontvadászat legfontosabb kérdései. Pontos tükröt adhatott a folyamatokról a második forduló rangadója, a tavalyi két döntős, a Falco KC és az Alba Fehérvár szombathelyi összecsapása. A szombathelyieket Perl Zoltán és Tóth Norbert képviselte a kontinenstornán (Váradi Benedek az utolsó keretszűkítés áldozata lett), míg fehérvári részről Keller Ákos volt ott Kolozsváron és Isztambulban.

Szombathelyen hatalmas lelkesedéssel várták a szezont, együtt tartották a tavalyi sikercsapat gerincét. Három idegenlégióst is sikerült marasztalni, ritka ez a magyar bajnokságban, ráadásul a vasiak hazacsábították Olaszországból Perl Zoltánt is. Volt is csalódás az első fordulóban elszenvedett nagyarányú paksi vereség miatt, amit némileg kompenzált, hogy ezt követően a FIBA Európa Kupa (ez a negyedik számú európai sorozat) utolsó selejtezőkörében, idegenben tudott nyerni a Falco, és egy hazai siker választja el a csoportkőrtől.

Az Alba Fehérvár az első fordulóbeli meccsét a Bajnokok Ligája-selejtező miatt halasztotta el, a BL-ben azonban elbukott Braniszlav Dzunics együttese, így ők is az Európa Kupában folytathatják. A székesfehérváriak megtartották legjobb magyarjaikat, sőt megszerezték a paksi irányítót, Kovács Ákost. Tavalyi légiósaikat azonban lecserélték.

Az Aréna Savariában hivatalosan 3500 néző fér el, a vendégszektort kivéve, ahova 500-an tudnak leülni, a tavalyi szezonban rendszeresen megtöltötték szombathelyiek. Fél órával a kezdés előtt már látszott az is, ez ezen a szombaton sem lesz másként. Kígyózó sorok a bejáratnál, és a söntésnél egyaránt. Fehérvárról kevesen jöttek, tízen vannak. Ők egyébként az ország egyik legbékésebb tábora.

"Asszonykórus" - jelentette ki mellettünk egy hazai drukker, majd elmesélte, hogy a 2007/2008-as szezonban, amikor bajnok lett a Falco, egyszer megszerezték a fehérváriak drapériáját, akik ezen annyira meglepődtek, hogy szombathelyi klubvezetők közbenjárását kérték a visszaszerzésért. Nem egy huligán megoldás, maradjunk annyiban. Keményebb a helyzet a sárga-fekete tábornál. Verekedések, zárt kapus meccsek, balhék dögivel. Harcok a legnagyobb riválisokkal, a zalaegerszegi, a körmendi, vagy a szolnoki táborral. Igaz, amióta „Nagy Viszi" szögre akasztotta a megafont, szelídültek a dolgok, de öccsével, „Kis Viszivel" a korláton is jól szólt a nóta a hazai B-középből. Nagy Visziről egyébként tartja magát a legenda, hogy amikor a Falco még a másodosztályban játszott egy bonyhádi rangadón, annyira nem bírta elviselni csapata hátrányát, hogy egy csípőfogóval elvágta az eredményjelző zsinórját.

Amikor feldobták a labdát, tele volt Aréna Savaria. A Falcónál három magyar a kezdőben - Perl, Tóth és Váradi is ott a parketten -, a másik oldalon Keller Ákos ügyködött a palánk alatt.

Szoros volt a meccs. Felváltva vezettek a csapatok. Perl remekül játszott, Kellernek is volt több jó megmozdulása, de elsősorban a játékvezetők instruálásával volt elfoglalva, a szombathelyi pad is többször elégedetlenkedet a bírók teljesítményével. A közönség akkor kezdett először tombolni, amikor Váradi Benedek lesapkázta Keller Ákost. Szép jelenet, még ha a centernek nem is tetszett. Paul Gasol sem volt boldog, amikor Perl Zoltán blokkolta hasonló módon. A legjobbakkal is megesik.

Érdekes erőfitogtatássá alakultak az első félidő utolsó másodpercei is. A hazaiak 35 másodperccel, az Alba 29 másodperccel a vége előtt kért időt. Az első játékrészt 39-37-re a Falco nyerte, Borisov dudaszós triplájával.

A folytatásban gyorsan eldöntötte a Falco, és dobó-show lett a bajnoki döntő visszavágójából. 58 pontot dobtak húsz perc alatt, 28 ponttal, 94-66-ra verték a bajnoki címvédő Alba Fehérvárt. Az igazsághoz tartozik az is, hogy a vendégektől Lóránt Péter és két légiós is hiányzott.

A lefújást követően hosszú percekig tartott az ünneplés. Szombathelyen tehát kosárlabda láz van, azt azonban nehéz megállapítani, hogy ez a remek Eb-szereplésnek, vagy a jó csapatnak köszönhető. A hangulatról mindent elárul, hogy nem a szurkolókkal való bratyizásáról híres szombathelyi sikeredző, Szrecsko Szekulovics is kiemelte a szerepüket.

"Veretlenek akarunk maradni hazai pályán, nagyon fontos volt, hogy győzelemmel kezdjük a szezont Szombathelyen, remélem, hogy így folytatjuk tovább. Köszönjük a szurkolótáborunknak, hogy végig buzdítottak minket, tényleg nagyon nagyot szurkoltak ma este is.

Az mindenesetre jó hír, hogy Szekulovics egy rangadón is sokat játszatja azokat a magyarokat, akik sikerrel vívhatják meg a novemberben keződőd vb-selejtezőket. Perl, Váradi és Tóth Norbert is harminc percet játszott, de amikor eldőlt a mérkőzés a keret valamennyi tagja, azaz a négy "ifiből" felhozott fiatal is pályára lépett.

A második félidei játékukkal akár ezzel a különbséggel is megérdemelten nyert a Falco. Nekünk sikerült az első félidőben méltó ellenfelei lenni a hazaiaknak, de a második félidőben elsősorban rossz védekezésünkkel, illetve a támadásokban való szervezetlenségünkkel hozzájárultunk egy ilyen eredményhez. De nem akarom elvenni a Falco érdemeit, mert ez elsősorban az ő győzelmük volt" - mondta Braniszlav Dzunics az Alba Fehérvár edzője.

A rossz napot kifogó Albában is jutott idő a magyaroknak. Keller Ákos 28, testvére, Iván 24 percet játszott. Filipovics Márkónak 25 perc, Kovács Ákosnak 22 perc jutott. A legtöbb magyar pont Perl Zoltántól jött, 21-ig jutott, lepattanózásban 10 összeszedett labdával Filipovics volt legjobb. Javuló tendencia, ami mindenképpen a válogatott érdekeit szolgálja. A válogatottét, melyben biztosan komoly szerep jut majd Keller Ákosnak is.

A második félidő első kosara elhitette velünk, hogy ez könnyű lesz. Aztán egészen máshogy alakultak a dolgok. Átrohantak rajtunk, minden pozícióból pontot dobtak, teljesen megérdemelten nyertek - mondta Keller Ákos, aki a nyilatkozata után gumicukorral kínálgatta az újságírókat. Keller ugyanis minden mérkőzés után kap egy zacskóval az anyukájától.

Perl Zoltán edzőjétől kapott, de ugratást. „Gyere Zozó, ma te fogsz nyilatkozni, mert te vagy a válogatott sztárja, Szombathely sztárja, arról nem is beszélve, hogy te vagy a legszebb a csapatban" - mondta Szrecsko Szekulovics.

"Legyünk reálisak, ebből az Albából hiányzott három játékos - mondta Perl. - Ez persze az örömünkből semmit nem vesz el, de már a következő feladatra koncentrálunk. Szerdán mindent el kell követnünk, hogy bejussunk a FIBA Europe Cup csoportkörébe."

Valószínű egyébként ez a titok nyitja. Sok-sok nemzetközi siker, hogy a kosárlabda bővíteni tudja rajongótáborát.

Eredmények:

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Alba Fehérvár 94-66 (21-22, 15-15, 34-17, 24-12)

Egis Körmend-MAFC 69-67 (15-13, 14-15, 16-18, 24-21)

Szolnoki Olaj KK-Sopron KC 86-64 (21-18, 28-15, 18-16, 19-15)

DEAC-Atomerőmű SE 87-69 (20-18, 27-19, 20-16, 20-16)