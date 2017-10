Fiatal német légióst próbál ki Vranjes Nagy László helyén

Bartók Donát, a német TBV Lemgo jobbátlövője is tagja a magyar férfi kézilabda-válogatott keretének, amelyet első alkalommal hirdetett ki az új szövetségi kapitány, Ljubomir Vranjes.

A 21 éves játékos, aki a korábbi magyar válogatott szélső, Bartók Csaba fia, aki 2016 őszén igazolt a Bundesligába. Bartók Donát még nem lépett pályára a felnőtt válogatottban.

A 2016 januárjában rendezett lengyelországi Európa-bajnokság után most tér vissza a csapatba Faluvégi Rudolf, aki nyár óta a francia HBC Nantes kézilabdázója.

Az együttesnek hosszú idő után nem tagja a korábbi csapatkapitány, Nagy László, aki hétfőn jelentette be, hogy visszavonul a válogatottságtól. Akkor azt mondta, hogy most már eljött az ideje, hogy több lehetőséget kapjanak az olyan fiatal átlövők, mint Ancsing Gábor, aki valóban ott is van a keretben.

A magyar szövetség szerdai tájékoztatása szerint a nemzeti csapat húsztagú kerete október 23-tól egy hétig gyakorol együtt Győrben, de edzőmérkőzést nem játszik. Ez lesz a felkészülés első állomása a januári, horvátországi Európa-bajnokság előtt.

Ljubomir Vranjes munkáját az ugyancsak svéd Björn Sätherström segíti másodedzőként, a kapusokkal pedig Szathmári János foglalkozik.

A magyar férfiválogatott kerete:

kapusok: Borbély Ádám (Wisla Plock, lengyel), Mikler Roland (Telekom Veszprém), Székely Márton (Grundfos Tatabánya)

jobbszélsők: Harsányi Gergely (Grundfos Tatabánya), Hornyák Péter (Balatonfüredi KSE)

jobbátlövők: Ancsin Gábor (Telekom Veszprém), Balogh Zsolt (MOL-Pick Szeged), Bartók Donát (TBV Lemgo, német)

irányítók: Császár Gábor (Kadetten Schaffhausen, svájci), Győri Mátyás (Telekom Veszprém), Lékai Máté (Telekom Veszprém)

beállók: Bánhidi Bence (MOL-Pick Szeged), Schuch Timuzsin (Telekom Veszprém), Vilovski Uros (Székelyudvarhelyi KC, romániai)

balátlövők: Bodó Richárd (MOL-Pick Szeged), Faluvégi Rudolf (HBC Nantes, francia), Jamali Iman (Telekom Veszprém), Ligetvári Patrik (Telekom Veszprém)

balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Juhász Ádám (Grundfos Tatabánya)