Még a héten aláírhat Barcelonába a Veszprém renegát izlandi irányítója

Spanyol lapértesülések szerint még a héten megszülethet a megegyeszés az FC Barcelona Lassa és a Telekom Veszprém között a magyar bajnoktól nyáron lelépő izlandi irányító-átlövő, Aron Palmarsson klubváltásáról.

A Mundo Deportivo információi szerint a katalán klub és a magyar bajnok között célegyenesbe fordultak a tárgyalások Palmarsson ügyében. Legalábbis aligha utalhatott másra a spanyol bajnok edzője, Xavi Pasqual, amikor azt nyilatkozta, hogy Bármelyik percben bemutathatunk egy új játékost. Meglátjuk, mi lesz a történet vége.

A lap biztosra veszi az edző csakis a nyáron a Telekom Veszprémet elhagyó izlandi irányítóra gondolhatott, akinek egyébként is biztos volt az érkezése, csak éppen 2018 nyarán.

Palmarsson emlékeztes módon, egyik napról a másikra, köszönés nélkül távozott Veszprémből. Miután bejelentette, hogy élő szerződése ellenére nem akar a klubnál maradni (mert Barcelonába vágyik), a Veszprém pedig közölte, hogy szó sem lehet a távozásáról, egyszerűen nem jelent meg a csapat első edzésén. Ezzel persze szerződést szegett, a magyar bajnok vezetése pedig közölte, hogy minden lépést megtesz, hogy érvényesítse a jogait.

Egyedül nem megy

Emellett azonban tett mást is. A Barcelonával tudatták, ha annyira akarják Palmarssont, akkor egymillió euróért vihetik. A katalánok sokallták az összeget, hiszen jövő nyáron ingyen is megkaphatják az izlandit, csak pechükre kidőlt a klub dán irányítója, Lasse Andersson, így Raúl Entrerrios egyedül maradt a poszton, márpedig egy szezont lehetetlen egyetlen irányítóval végig játszani. A szlovén szélső, Jure Dolenec be tud segíteni, de ez csak vészmegoldás, így okvetlen lépni kellett Palmarsson ügyében.

A Barcelona tehát hajlandó a zsebébe nyúlni, és a Mundo információi szerint 700 ezer euróban (kb. 218 millió forint) meg is fog egyezni a két klub. Így, ha a szerdai Naturhouse La Rioja elleni bajnokin még nem is, de lehet, hogy a címvédő Vardar elleni szombati Bajnokok Ligája-meccsen már a Barcelona mezében láthatjuk Palmarssont.

A La Rioja elleni bajnoki is megér egy mondatot: a rendre a bajnokság dobogóján végző csapat nincs nagy formában, öt forduló után egy győzelemmel és négy vereséggel áll. Viszont azt továbbra is elmondhatják magukról, hogy ők az utolsó csapat, amelyiknek még 2013 májusában sikerült legyőzniük bajnokin a Barcelonát - a katalánok azóta sorozatban 126 bajnokit nyertek meg.