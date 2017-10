A Békéscsaba az idei szezonban csatlakozna az európai elithez

A B38 Rendezvényhajón tartotta szezonnyitó sajtótájékoztatóját a Linamar - Békéscsabai Röplabda SE. A csapat jelentős vérátömlesztésen ment keresztül, de a megújult keret folytatni kívánja az előző évek sikersorozatát, mely nemcsak a bajnoki és Magyar Kupa-címét szeretné megvédeni, hanem a nemzetközi porondon is kimagaslóan akar szerepelni.

Az eseményen elhangzott, a 2017/18-as szezon során az NB I-ben, a Magyar Kupában, a Bajnokok Ligájában és a Közép-Európai Kupában (MEVZA) indul az együttes, és közel 60 mérkőzést fog játszani.

Baran Ádám, az egyesület elnöke markáns célokat fogalmazott meg, ugyanis azon túl, hogy ismét az első helyen szeretnének végezni a bajnokságban és a hazai kupában, a MEVZA-ban minimum döntőt játszanának, míg a Bajnokok Ligájában, illetve adott esetben a CEV Kupában bizonyítani kell, hogy egy újabb lépést tettek Európa élvonalához.

Az új játékosokról szólva az elnök kiemelte, hogy Pekárik Eszter, Petőváry Panny és Szedmák Réka személyében a legtehetségesebb fiatal magyar játékosokat szerződtették, akik hosszabb távon a csapat és az egész magyar röplabdázás erősségei lehetnek. A keretet jelenleg három idegenlégiós alkotja: a horvát nemzeti csapattal az EB-n járt Lucija Mlinar nyitásfogadó-ütő posztra érkezett, a szlovák válogatott feladó Barbora Kosekova, akitől a szakvezetés azt várja, hogy méltó utóda legyen a nyáron távozott Tálas Zsuzsannának, valamint az argentin átló Lucia Fresco, akinek nemzetközi tapasztalata lehet segítség a célok eléréséhez. A magyar válogatott centere, Dobi Edina pedig garancia arra, hogy ezen a poszton sem lesz problémája az együttesnek.

A klubvezető jelezte, napokon belül bejelentik egy nyitásfogadó ütő érkezését.

Szarvas Péter polgármester úgy fogalmazott, hogy az önkormányzat, ahogy eddig, ezt követően is támogatni fogja a klubot, s szerinte az újabb sikerekhez garanciát jelentenek a klub új igazolásai. A sportág jövőjéről szólva azt emelte ki, hogy gondolnak az utánpótlásra is, amit bizonyít, hogy kormányzati támogatással a közeljövőben beindul a Békéscsabai Röplabda Akadémia, mely országos szinten is egyedülálló utánpótlásnevelő-műhely lesz.

Dobi Edina, a szeptemberi Európa-bajnokságon szerepelt magyar válogatott egyik erőssége arról beszélt, hogy mindig is azt tervezte, ha hazatér, akkor Békéscsabán szeretne játszani. Eddigi tapasztalatairól szólva elmondta, hogy profi körülmények várták, miután a nyáron távozott az Azeryol Bakutól, és a csapattársai nevében kijelentette: az eddigieknél is jobban kívánnak teljesíteni.

Kiss Tibor, a területért felelős alpolgármester tolmácsolta a csabai polgárok szeretetét és várakozásait, míg Bíró Csaba bizottsági elnök a klub Békéscsabát népszerűsítő szerepét emelte ki.

Végezetül Molcsányi Rita a gárda saját nevelésű liberója beszélt arról, hogy jelentős változások ellenére ez egy szerethető csapat, amelyik mindent meg tesz majd, hogy sok örömet szerezzen a szimpatizánsoknak.

A 2017/2018-as idény szombaton kezdődik, amikor a bajnoki címvédő Linamar - Békéscsabai Röplabda SE a Penta Gödöllői RC csapatát látja vendégül a városi sportcsarnokban 18 órától.