Győzelemmel felérő döntetlent ért el a Veszprém Kielcében

A Telekom Veszprém újabb hihetetlenül izgalmas mérkőzést játszott a férfi kézilabdázók Bajnokok Ligájában. Ezúttal ugyan nem nyert, de a 2016-os győztes Vive Kielce otthonában a sérült Nagy László nélkül elért 32-32-es döntetlen felér egy győzelemmel.

Eredmény, Bajnokok Ligája, 5. forduló:

PGE Vive Kielce–Telekom Veszprém 32-32 (16-15)

A Veszprém gólszerzői: Tönnesen 6, Ilic 5, Blagotinsek 5, Lékai 4, Gajic 3, Marguc 3, Nilsson 2, Manaszkov 2, Accambray 1, Ugalde 1

kiállítások: 8, ill. 12 perc

A hazaiak által egyértelműen a 2016-os Bajnokok Ligája-döntő visszavágójának - akkor történelmi hátrányt ledolgozva hetesekkel nyertek a lengyelek - tekintett mérkőzés esélyese ezúttal (is) a Veszprém volt, amelyik négyből négy meccset nyerve érkezett Kielcébe, miközben a korábbi magyar szövetségi kapitány, Talant Dujsebajev csapata egy-egy győzelem és döntetlen mellett kétszer is kikapott.

Nagyon várták a hazaiak a meccset:

A Veszprém nem számíthatott az ujjtöréssel pihenő Nagy Lászlóra, míg a Kielce egyetlen kapussal, igaz, az Slavomi Szmal volt, várta a kezdést.

Ami a hazaiaknak sikerült jobban: a Veszprém már a második percben emberhátrányba került, amit a jövőre már veszprémi Manuel Strlek egy üreskapus góllal büntetett, majd lőtt még egyet, miközben Alex Dujsebajev is betalált kétszer. A magyar bajnok részéről előbb Lékai Máté - akire külön is készültek a lengyelek -, majd Tönnenesen tudott betalálni, de a hetedik percben így is 5-2-re vezetett a Kielce.

Momir Ilic először a nyolcadik percben lépett pályára, hogy bevágja a Lékai által kiharcolt hetest. Kicsit megtorpant a Kielce, de mondhatjuk, hogy a veszprémi védekezés kezdett felpörögni, és Lékai, majd Gajic találata egy gólra hozta föl Ljubomir Vranjes csapatát.

Azonban jó védekezés ide vagy oda, nem bírtak a vendégek Alex Dujsebajevvel, aki a 12. percben már 4 gólnál járt, úgy, hogy az előző négy fordulóban egyszer sem lőtt ennél többet egy meccsen.

A Veszprém játékába a szokottnál több hiba csúszott, labdákat adtak el, a védekezés is szétesett egyszer-kétszer - itt is nagyon meglátszott Nagy László hiánya -, Szmal több ziccert is megfogott. Vranjes 11-7-es lengyel vezetésnél kért időt, és azzal kezdte a számára jutó egy percet, hogy tudja mit játszik a Kielce, le is rajzolta, a magyar bajnok pedig két perccel később már az egyenlítésért támadott - kár, hogy Lékait kétszer is lesáncolták. De újabb két perc elteltével Gajic átejtős hetesével és Andreas Nilsson góljával csak utolérte vendéglátóját a Veszprém (23. perc: 12-12). A 28. perc kezdetén pedig Ugalde labdaszerzése és gólja után először vezetett a mérkőzésen a Veszprém, 14-13-ra.

A hajrá a Kielcének sikerült jobban, két másodperccel a félidő vége előtt még lőttek egy gólt, ráadásul Christian Ugaldét még ki is állították két percre (16-15).

A második félidőre kifutó magyar bajnok önbizalmát táplálhatta, hogy eddig minden meccsét a második félidőben, sőt a mérkőzések hajrájában nyerte meg, a Kielce pedig rendszerint nem brillírozott a második 30 percekben.

Váltott gólszerzéssel indult a játékrész, és jó volt látni, hogy Momir Ilic egy kihagyott hetes után két óriási átlövésgólt szerzett. Blagotinseket másodjára küldték ki a bírók, amikor visszajött, akkor pedig kihagyott egy ziccert, így 42. percben újra három góllal vezettek a lengyelek (25-22). A legjobbkor jött Mikler hetesvédése és Tönnesen kínaiból lőtt gólja, a negyedik gólját szerző Lékai Máté pedig pont a félidő felénél ki is egyenlített (25-25), amit Mikler Roland koronázott meg emberhátrányban a forduló védésével.

Az 51. perc vízválasztónak tűnt, hiszen a Veszprém fél percen belül kettős emberelőnybe került, Marguc hetesével pedig ki is egyenlített. A Kielce viszont így is kiharcolt egy hetest, amit be is lőtt, majd Manaszkov kihagyott egy ziccert, amivel le is telt a hazaiak számára kritikus két perc.

Ljubomir Vranjes öt perccel a lefújás előtt kétgólos hazai vezetésnél (30-28) kért időt, amit egy újabb Ilic-gól követett, Alilovic pedig úgy megzavarta Djukicot, hogy az addig biztos kezű heteslövő hibázott - az utolsó percre pedig 31-31-el fordultak a csapatok. A Kielce támadott, és az utolsó fél percen belül Schuch Timuzsin elég szerencsétlenül ütötte meg az egyik lengyelt, aminek kék lap és hétméteres lett az ára - Karol Bielecki pedig be is vágta.

Az utolsó támadásból a Veszprém egy patentül kijátszott akció végén Manaszkov révén kiegyenlített, a játékvezetők pedig vagy nem látták, vagy nem akarták, hogy Blagotinsek a kezdőkörben blokkolta a lengyelek indítását, így elmaradt egy jogos időntúli hetes.

A Telekom Veszprém az egy ponttal visszavette a vezetést a csoportjában.

"Boldogok vagyunk, fantasztikusan küzdött a csapat, hiszen egy nagyon jól játszó Kielce otthonából vihetünk haza egy pontot, ami nagyon fontos lehet a végelszámolásnál - mondta a mérkőzés után a Sport TV-nek nyilatkozó Mikler Roland. - Bebizonyítottuk, hogy bárhonnan fel tudunk állni, és küzdeni is tudunk, ha arról van szó. Ebben mindenki benne volt, ahogy mi a pályán, úgy az a háromszáz akárhány szurkoló, aki elkísért minket, meg azok is, akik a tévé előtt néztek bennünket."

A csoport másik két találkozójának eredménye:

Aalborg–Paris Saint-Germain 26-33 (11-18)

THW Kiel–Flensburg 20-20 (9-7)