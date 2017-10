Hová tűntek a magyarok a hazai kosárbajnokságból?

A magyar férfi kosárlabda-bajnokság túl van már a negyedik fordulón és izgalmakban eddig nem volt hiány. A tavalyi bajnok Fehérvár mindössze a 10. helyen áll két vereséggel, míg a Kaposvár, akit a legtöbben sötét lónak tituláltak a rajt előtt, egyelőre százszázalékos mérleggel holtversenyben áll az élen a Szolnoki Olajjal. Van azonban egy olyan szegmense a bajnokságnak, ahol mindegyik csapat hasonlóan teljesít: a magyar játékosok szerepeltetése.

Az érdekesség kedvéért megnéztük, az előző, tehát 4. fordulóban a csapatok kezdőiben összesen 24 magyar játékos kapott helyet. Ez mindössze 34,3%-os arány, és egy klubnál sem volt háromnál több hazai játékos a parketten feldobáskor.

Három magyart összesen két csapat küldött pályára az első ötösben, ez a kettő a Zalakerámia ZTE és az Alba Fehérvár, akik történetesen egymás ellen játszottak. A hazaiknál Horváth Ákos, Szabó Zsolt és Benke Szilárd kezdett, míg a vendégeknél Keller Ákos, Filipovity Márkó és Markovics Luka volt fent a pályán. Utóbbi egyébként szerb-magyar kettős állampolgár és szabadkai születésű.

Hat olyan együttes volt, amelynél csupán egy magyar került be a kezdőbe. Ezek a DEAC (Molnár András), a Sopron (Dénes Gábor), a Jászberény (Kerpel-Fronius Balázs), a Kaposvár (Hendlein Roland), a Körmend (Csorvási Milán) és az ASE (Eilingsfeld János).

Ez azért érdekes, mert szeptemberben a magyar válogatott minden várakozást felülmúlt a kosárlabda Európa-bajnokságon azzal, hogy bejutott a legjobb 16 közé, ezt követően pedig abban bízhattunk, hogy emelkedik a hazai kosarasok aránya a bajnokságban, főleg a kezdőcsapatokban. Van olyan játékos is (Wittmann Krisztián), aki a válogatottban kezdett a kontinensviadalon, de a saját klubjában jelenleg nem.

Hozzá kell tenni azt is, hogy ennek is igencsak egyszerű magyarázata van: a szabály szerint a csapatok öt idegenlégióst foglalkoztathatnak és tarthatnak az aktív keretükben, így egyik klubnak sem célja olyan külföldit igazolni, amely érdemben nem tud hozzátenni a teljesítményhez. A bajnokság rendkívül kiélezett, nagy a harc a bajnoki címért és senki nem szeretne lemaradni, ezért is szerződtetnek minőségi külföldi játékosokat. A magyaroknak addig is marad a versenyhelyzet a kezdőpozíciókért.

Ráadásul a kosárlabdának az egyik örök igazsága az, hogy nem az a fontos, ki kezd, hanem az, ki van fent a pályán a szoros végjátékban. Mint például Mohácsi Máté, aki ugyan nem kezdett a ZTE-ben, de ő szerezte a dudaszó pillanatában a mindent eldöntő kosarat.