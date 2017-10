Hanga vezérletével kis híján csodát tett a Barcelona

Hanga Ádám csapata, a Barcelona Lassa 90-802-re kikapott a Crvena zvezda vendégeként a férfi kosárlabda Euroliga 2. fordulójában.

Az első negyedben a Crvena zvezda sokkal jobban kezdett, 11 pontos előnyre tett szert. A vendégek első kosarát Hanga Ádám szerezte, aki az első tíz percben három pontig jutott. A második negyed elején a francia Kevin Séraphin és a finn Petteri Koponen vezérletével feljött a Barcelona, de a szerbek megrázták magukat, és 12 pontra növelték a különbséget.

A harmadik felvonásban a francia Thomas Heurtel jó játékának is köszönhetően a vendégek öt pontra felzárkóztak, így megcsillant a fordítás reménye. Ezt követően a Crvena zvezda 8-2-vel kezdte az utolsó negyedet, így visszaállította a 11 pontos különbséget. Az időkérés után Hanga Ádám egy hárompontossal visszahozta a meccsbe a Barcelonát. Négy perccel a vége előtt egy kétpontost is értékesített, majd egy blokkolást is bemutatott. Három perccel a vége előtt Hanga kulcspillanatban értékesített egy kétpontost, így először vezetett a mérkőzésen a Barcelona.

Azonban a magyar válogatott játékos után Milko Bjelica percei következtek. A 33 éves szerb kosaras pár másodperc leforgása alatt öt pontot hozott össze, így a szerbek visszavették a vezetést, és már nem is engedték ki a győzelmet a kezükből.

Hanga Ádám majdnem 22 percet töltött a pályán, ez idő alatt tíz pontot dobott (egy hármast, három duplát és egy büntetőt), kiosztott egy gólpasszt, leszedett egy védőlepattanót, és blokkolt egy dobást is.

Eredmény, Euroliga 2. forduló:

Crvena zvezda-Barcelona Lassa 90-82 (24-13, 20-19,18-25, 28-25)