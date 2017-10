Távozik a magyar hokiválogatott alapembere

Klubcsapata az olasz Gherdenia jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontottak Kalvin Sagerttel. A kanadai származású bekk úgy döntött, hogy visszatér szülőhazájába. Sagert az elmúlt két felnőtt világbajnokságon a magyar válogatott alapembere volt, feltehetően Jarmo Tolvanen is számított volna rá, már a novemberi Roland Divatház Négy Nemzet Tornán is.

Kalvin Sagert az olasz Gherdeina csapatánál kezdte el az idei szezont, az együttes az Alpesi Ligában játszott, a korábbi dunaújvárosi tréner Lee Gilbert vezetésével. Sagert úgy érezte, hogy itt az ideje visszatérnie Kanadába, egyelőre nem tervezi a jégkoronggal foglalkozni, de idővel szeretne visszatérni a sportághoz. A döntését röviden értékelte a védő: "Remélem, hogy idővel vissza tudok majd térni a hokihoz, de jelenleg úgy érzem, hogy új impulzusokra van szükségem és olyan emberekre akik segítenek új célokat találni az életemben."

Sagert a 2014-15-ös szezonban érkezett Magyarországra, ahol rögtön MOL Liga bajnok lett a Miskolccal. A következő szezonban is a klubnál maradt, ahol újabb bajnoki cím mellett magyar állampolgárságot is szerzett. A szentpétervári A csoportos világbajnokságon is részt vett a magyar válogatott színeiben, ahol mind a 7 mérkőzésen pályára lépett.

Ezután igazolt a fehérvári EBEL csapathoz, ahonnan szintén beválogatták a kijevi világbajnokságon részt vevő magyar csapatba, majd ezt követően igazolt Olaszországba. Az elsősorban remek védekező munkájáról ismert Kalvin Sagert összesen 27 mérkőzést játszott a magyar nemzeti csapatban, amelyeken három gólpasszt szerzett.