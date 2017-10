Kilencgólos veszprémi győzelem a Szeged ellen

A Telekom Veszprém idegenben 31-20-ra győzött az eddig százszázalékos MOL-Pick Szeged ellen a K&H férfi kézilabdaliga legutóbbi fordulójában. Ljubomir Vranjes csapata nem kezdett jól, de Alilovic bravúrjainak köszönhetően végül simán nyert a magyar kézilabda ünnepén.

Férfi kézilabda NB I, 7. forduló

Mol-Pick Szeged-Telekom Veszprém 21-30 (11-14)

Újszegedi Sportcsarnok, 3000 néző vezette: Herczeg, Südi

A Szeged kemény védekezéssel kezdett, amit a Veszprém sokáig nem is tudott feltörni. A hazaiak többször is emberelőnybe (volt, hogy kettős emberelőnybe) kerültek, de két gólnál többel nem tudtak ellépni. A meccs fordulópontja volt, amikor 9-8-nál Thiagus az üres kapu mellé dobta a labdát félpályáról - akár még közelebb is vihette volna.

A 20. percben Vranjes időt kért, majd a Veszprém a szegedi hibákat kihasználva megfordította a meccset (9-10).

Juan Carlos Pastor is időt kért, de Alilovic kapus teljesítménye annyira feljavult, hogy nem tudtak kiegyenlíteni.Addig amíg az első 15 percben nyolc gólt is dobtak, a következő 15-ben csak hármat.

A szünet előtt kettős emberelőnyben támadhatott a Veszprém, Lékai pedig ki is használta, így félidőben 11-14 volt az eredmény.

A második félidő nagy rohanással kezdődött, amiből a Veszprém jött ki jobban (Vranjes-csapat, naná): a 40. percben már hat góllal vezetett (15-21). Pastor megint időt kért. A meccs előtt a spanyol edző azt mondta, hogy a kapusteljesítményen sok fog múlni, és végül igaza lett:Alilovic sorra mutatta be a bravúrokat.

A Szegednek még voltak fellángolásai, de négy-öt gólnál közelebb nem tudott kerülni, sőt. Az utolsó tíz percben a Veszprém megszórta a haziakat, és végül 30-21-re győzött, ezzel már most nagy lépést tett az alapszakasz megnyerése felé.

"Jól kezdtük a meccset, de aztán nem tudtuk belőni a ziccereket, a kapusuk nagyon jól védett. A második félidőben elmentek négy-öt góllal és már nagyobb önbizalommal támadhattak. Megérdemelten nyertek, ez a realitás" - mondta a meccs után Pastor, a Szeged edzője.