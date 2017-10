Ljubomir Vranjes: Magyar csapatnak magyar stílus

Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány szerint a férfi kézilabda-válogatott a hagyományos magyar stílusban fog játszani a jövőben is.

"Magyar stílusban fog játszani a válogatott, hiszen nem kell német, skandináv vagy bármilyen más stílust szabnom a csapatra. A játékosállománynak megfelelő taktikával és stratégiával kell pályára lépnünk, ezért is fontos, hogy megismerjük egymást, és megkezdjük a munkát az Európa-bajnokságra" - idézte a szövetség honlapja a svéd edzőt.

A bajnoki címvédő Telekom Veszprémet is irányító Vranjes nyáron vette át a válogatott irányítását, és hétfőtől szombatig Győrben tartja az első edzőtábort a keretnek.

"Már nagyon vártam a közös munkát, hétfőn egy kondicionális és egy labdás edzéssel kezdtük meg a hetet, amely nagy kihívás a számomra. Nincs túl sok időnk, de a többi csapat sem gyakorolhat többet a januári Eb-re, így nekünk is ezzel kell jól gazdálkodnunk" - mondta Vranjes, aki több alkalommal is magyarul nevezte meg a posztokat, és a feladatok közben is igyekezett magyar szavakat beépíteni az instrukciók közé.

A januári horvátországi Európa-bajnokságon a magyar együttes az olimpiai bajnok Dániával, valamint Spanyolországgal és Csehországgal szerepel egy csoportban.