Hosszú idő után legyőzte a Ferencváros a Győri ETO-t

A címvédő Győri Audi ETO KC nagy csatában 27-25-re kikapott a Ferencváros otthonában a női kézilabda NB I keddi rangadóján.

Áprilisban a kecskeméti Magyar Kupa-döntőben 29-29-es rendes játékidőt követően hétméteresekkel az FTC-Rail Cargo Hungaria nyert, házigazdaként azonban csaknem két éve, 2015. november 4-én tudta legutóbb legyőzni a győrieket tétmérkőzésen.

A győriek közül Tomori Zsuzsanna, Jana Knedlikova, Anne Mette Hansen és Cornelia Nycke Groot is sérülés miatt hiányzott. Ennek ellenére a címvédő kezdte jobban a találkozót, határozott védekezésének és jó helyzetkihasználásának köszönhetően ellépett ellenfelétől.

Az első ferencvárosi gól 1-4-es állásnál a 7. percben született,addig a Győr akarata érvényesült, a hazaiak sorra hagyták ki a ziccereket. Később még egyet hozzátett előnyéhez a Győr, így Elek Gábor, a zöld-fehérek szakvezetője 8 perc elteltével időt kért. A taktikai szünet után néhány hétméteres kihasználásának, illetve Bíró Blanka védéseinek köszönhetően zárkózni tudott a Ferencváros, sőt, a játékrész felére egyenlített is (6-6). Ebben az időszakban mindkét fél sok hibával játszott, volt olyan időszak, hogy több mint négy percig nem született gól. Öt perccel a szünet előtt először volt az előny a hazaiaknál (10-9), ám pihenni egyenlő állásnál mehettek a csapatok.

A fordulást követően a ferencvárosiak hagyták állva ellenfelüket, ők is bemutattak egy 4-1-es sorozatot a második félidő elején és15-12-nél időkérésre kényszerítették Ambros Martínt, sőt, ezután növelték is előnyüket (18-13). A győreiknek az sem jött túl jól, hogy Görbicz Anita után Nora Mörk és Stine Oftedal is kihagyott egy-egy hétméterest.

A folytatásban a győriek fokozatosan javultak fel újra, a csereként beállt Kari Aalvik Grimbsbö hárításai segítették a védekezést, és elöl is hatékonyabb tudott lenni a Bajnokok Ligája-győztes, így hét perccel a végső dudaszó előtt egyenlített (21-21).

A végjátékot jobban bírta a hazai együttes, pedig a Győrnek több esélye is lett volna egyenlíteni, de végül nagy csatában, Kovacsics Anikó vezetésével, két góllal diadalmaskodott a Fradi.

A Ferencváros-Győr rangadók eredményének azért is van kiemelt jelentősége, mert az NB I-ben nincs rájátszás, az alapszakasz után hirdetnek végeredményt.

FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC 27-25 (11-11)

A legeredményesebb játékosok: Kovacsics, Pena 8-8, Háfra 3, illetve Amorim 5, Mörk, Görbicz, Oftedal, Puhalák 4-4