A Fradit verve a Szolnok nyerte az Európai Szuperkupát

A két magyar csapattal megrendezett vízilabda Európai Szuperkupa a Szolnoké lett, miután a Bajnokok Ligája-győztes Tisza-parti gárda büntetőkkel nyert az idei Eurokupában első Ferencváros ellen szombaton a Komjádi uszodában.

A Szolnok 2-0-ra, majd 3-1-re is vezetett, amikor az FTC magához tért, és egyre formásabb támadásokat vezetve szintén elkezdte a góltermelést. Olyannyira, hogy 3-3-nál utol is érte a magyar bajnoki címet is birtokló, hazai kupagyőztes Szolnokot. A nagyszünetre mégis minimális szolnoki előnynél (5-4) vonulhattak el a csapatok.

A harmadik negyedben megállt a támadótudománya mindkét félnek, olyannyira, hogy gól nélkül pergett le a teljes játékrész. A negyedik nyolc percben aztán büntetőből a triplázó Varga Dénes 5-5-re módosított, majd egy-egy találat esett még mindkét oldalon, a döntetlennél jöhettek hát az ötméteresek.

A büntetőpárbajban az FTC részéről ketten - Varga Dénes és Madaras Norbert - rontottak, a szolnokiak ugyanakkor nem hibáztak, így összesítésben 10-8-ra nyertek, s övék lett az Európai Szuperkupa.

Szolnoki Dózsa-Közgép - FTC-PQS Waterpolo 10-8 (3-1, 2-3, 0-0, 1-2 - 4-2) - büntetőkkel

góldobók: Younger 2, Zalánki, Bátori, Mezei, Prlainovic 1-1, illetve Varga Dé. 3, Mitrovic 2, Vámos 1

A hölgyeknél az Euroliga-győztes Kirisi kezdte, majd folytatta is jobban a LEN Kupa-első magyar UVSE ellen az összecsapást, amelyen gyorsan kétgólos előnyt csikart ki (2-0). Próbált közelebb jönni a házigazda együttes, de hiába, a mindkét oldalon válogatottak sorát felvonultató gárdák meccsén a vendégek tudtak higgadtabban és hatékonyabban pólózni.

Bár a második negyedben 6-3-ról 6-5-re, majd a harmadikban, 7-5-ről 7-6-ra még sikerült visszakapaszkodnia az UVSE-nek, egyenlíteni nem tudott, a hajrában pedig már csak a magabiztos oroszok lőttek gólokat, végül 10-6-os győzelemmel kaparintva meg az Európai Szuperkupát.

Kirisi (orosz)-UVSE 10-6 (5-3, 2-2, 1-1, 2-0)