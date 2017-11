Fradi-győzelem a Thüringer ellen a női kézilabda BL-ben

A Ferencváros női kézilabdacsapata izgalmas mérkőzésen 28-25-re nyert a német Thüringer ellen a női kézilabda Bajnokok Ligájában. Ezzel a győzelemmel a Ferencváros a hátralévő mérkőzések eredményeitől függetlenül továbbjutott.

A Dabason megrendezett mérkőzésen a félidőben 14-13-ra még a németek vezettek, de a második félidőben sikerült a fordítás, így a Fradi három góllal nyert riválisa ellen. A sikernek már a hét közben voltak előjelei, hiszen a Fradi a BL-győztes Győr ellen nyert bajnoki mérkőzést.

FTC-Rail Cargo Hungaria–Thüringer HC 28–25 (13–14)

a magyar góldobók: Pena 6, Lukács 5, Jovanovic 4, Kovacsics 3, Van der Heijden 3, Schatzl 1, Szucsánszki 1, Mészáros 1, Márton 1, Snelder 1, Háfra 1, Faluvégi 1

Az elejétől kezdve felváltva vezettek a csapatok, nagyobb előnyre azonban egyik sem tudott szert tenni - egészen az első félidő végéig, amikor is előbb két, majd három góllal is meglépett a vendégegyüttes (10-13). Ehhez a hazaiak "partnersége" is kellett: az FTC puhább védekezésével és pontatlan támadásaival segített abban, hogy a németek elhúzzanak. A szünet előtt aztán észbe kapott a zöld-fehér csapat, hatékonyabb kézilabdát mutatva be egygólnyira felzárkózott a pihenő előtt (13-14).

A második harminc percben sem akart változni a játék képe: egy-két góllal a vendégek álltak jobban, illetve olykor az FTC beérte riválisát, de döntetlennél rendre megint a németek voltak előbb eredményesek. A félidő közepe táján vette át a vezetést a Ferencváros (20-19), ám egészen az 52. percig sikerrel kapaszkodtak a németek, akik nagy szívvel küzdöttek, s tartani tudták a lépést a fáradtnak tetsző hazaiakkal. Ekkor azonban megrázta magát a vendéglátó együttes, Kovacsics Anikó duplájával 25-23-ra ellépett, s már nem engedte ki kezéből a mérkőzést. A vége 28-25-ös FTC-győzelem, minek köszönhetően meglett a továbbjutás is a csoportból.