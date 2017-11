Kézilabda BL: nagyon fontos két pontot szerzett a Győri ETO

A Győri Audi ETO KC nagy csatában 25-23-ra győzte le hazai pályán az orosz Rosztov Dont a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 4. fordulójában. A címvédő öt góllal is vezetett a mérkőzés közepén, a végén azonban a hiányzók miatt elfogyott az erő, ekkor azonban Kiss Éva átvette a főszerepet és nagy védéseinek köszönhetően az ETO nem csak a meccset, de a két csapat egymás elleni külön párharcát is megnyerte.

Eredmény, Bajnokok Ligája, 4. forduló:

Győri Audi ETO–Rosztov Don 25-23 (13-9)

a győri gólszerzők: Mörk 4, Oftedal 4, Amorim 5, Althaus 1, Görbicz 5, Puhalák 3, Bódi 3

Három fordulót követően az ETO csak a második helyen állt a csoportjában, miután a címvédő a harmadik játéknapon 23-22-re kikapott a sokak által az idény végén a négyes döntőbe várt Rosztov Don otthonában. Vitatott módon maradt alul a Győr - az orosz csapat kapusa, Pessoa másodpercekkel a lefújás előtt nem adta oda a labdát miután passzív játék miatt elvették tőlük, de a bírók nem nem fújták be a jogos hétméterest. De ez nem lehetett akadálya a visszavágásnak, ahogy az sem, hogy a hét elején a bajnokságban is rangadót bukott a magyar bajnok, miután 27-25-re kikapott a Ferencváros otthonában.

Rosztovban több meghatározó játékosa - Anna Mette Hansen, Nycke Groot, Tomori Zsuzsanna és Knedliková - nélkül állt fel, ahogy ezúttal is.

A Rosztov felkészülése jelezte, ezúttal nyerni jöttek Magyarországra: két hete csak erre a meccsre készültek, olyannyira, hogy Frederik Buzsan még azt is kiharcolta, hogy Jevgenyij Trefilov ne hívja be a csapatban játszó orosz válogatottakat a nemzeti csapat összetartására.

Nora Mörk és Stine Oftedal jóvoltából norvég gólokkal kezdett az ETO, amire viszont rendre tudtak válaszolni az oroszok. Nem potyogtak a gólok, a 10. percben 3-3 volt az állás. Két percen belül azban két remek támadást is vezettek a győriek, és gyorsan kétgólosra növelték az előnyüket.

A Rosztovban öt oroszz olimpia bajnok, és összesen hét világbajnok - oroszok és brazilok - mellett még a francia Dembele és az elnyűhetetlen montenegrói átlövő, Katarina Bulatovics is pályára lépett. Az ETO-ban is volt azért olimpiai és világbajnok: Kai Aalvik Grimsbö több bravúrt is bemutatott a kapuban. A játékrész közepén 7-4-es hazai vezetésnél kért időt a vendégek edzője.

Sokat nem segített, mert öt perccel később Puhalák góljával már 10-5-re vezetett az ETO. Ez a különbség szinte végig megmaradt, az utolsó percben azonban az ETO két helyzetet is kihagyott, míg az oroszok az utolsó másodpercben egy góllal közelebb lopakodtak.

A második félidő kezdetén az akadozó ETO-támadásokból vezetett gyors kontrákkal kicsit közelebb lopakodott a Rosztov, úgyhogy a legjobbkor jött Mörk két gólja és Kiss Éva hetes védése. A zöld-fehéreknek arra kellett ügyelniük, hogy ne lőjék be Pessoát, mert, ha a brazil kapus elkapja a fonalat, az nagy baj. Görbicz azért egy védjegyszerű csípő mellől eleresztett bombával tett róla, hogy ne épüljön túl gyorsan a brazil önbizalma. A túloldalon pedig Kiss Éva fogott egy újabb hetest, így a félidő közepén maradt a megnyugtató négy gólos előny (19-15).

Amorim két gólja után Puhalák és Mörk két perces kiállításával indult az utolsó tíz perc. A Grisbőt váltó Kiss Éva ziccert védett, ami nagyon jól jött 22-19-nél, azonban Dembele és Rodrigues góljával a 24. percben egyetlen gólra olvadt a győri előny, izgalmunkat csak Bódi két szélső gólja enyhítette.

Két és fél perccel a lefújás előtt újra az egyenlítésért támadhattak az oroszok, de Barbosa lövését megfogta Kiss Éva. Egy perc tízzel a vége előtt Ambros Martin is időt kért, Oftedal pedig lentről kilőtt a sarkot, amivel meg is nyerte a meccset az ETO-nak. Kiss Éva időn túli védése - Barbosa szabaddobását fogta meg - pedig azt jelentette, hogy az ETO a két csapat egymás elleni összevetésében is jobb lesz a végelszámolásnál.